Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

La defensa de la influencer argentina, acusada de racismo, logró una morigeración en su situación judicial luego de que sea trasladada a una comisaría. Seguirá el estado de la causa en la vivienda donde permanecía alojada en Río de Janeiro.

Agostina Paez no irá a la cárcel común en Brasil 

La influencer argentina Agostina Paez, detenida en Brasil acusada de racismo, finalmente no irá una cárcel común y seguirá el proceso judicial en su contra con tobillera electrónica y en el domicilio donde se encontraba alojada en Río de Janeiro. El abogado de la joven logró el beneficio en una audiencia ante el juez, luego de que fuera trasladada a una comisaría zonal.

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 
"Seguirá en las mismas condiciones previas a lo que sucedió hoy al mediodía. Lo logró su defensa inmediatamente cuando se presentó a la comisaría junto al personal policial que la escoltó desde el lugar donde se encuentra alojada, comenzaron a intentar resolver una medida excepcional para que esa situación, que fue pedida por el fiscal, de prisión preventiva, para que se morigere esa condición", informó en un primer momento el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Tarde a Tarde.

Agostina Páez
Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tendrá que seguir usando una tobillera electrónica

De esta manera, el mismo juez que había dispuesto la prisión preventiva por peligros procesales acaba de revocarlo y otorgarle este beneficio. "No es una prisión domiciliaria, va a quedarse en el lugar con tobillera electrónica", detalló el especialista en temas judiciales.

Dramático descargo de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo: "Estoy desesperada y muerta de miedo"

La Justicia de Río de Janeiro ordenó este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por actos de racismo en un bar de Ipanema. Tras conocerse la noticia, la influencer santiagueña publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que está "desesperada" y "muerta de miedo" por su situación.

Páez fue detenida tras un episodio que ocurrió el pasado 14 de enero, mientras estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas. Tras discutir con los empleados de un bar por la cuenta que les cobraron, la joven realizó gestos ofensivos que simulaban los movimientos de un mono: quedó imputada por injuria racial y se le colocó una tobillera electrónica.

Ante la resolución judicial, Páez difundió un descargo a través de TikTok donde manifestó su temor ante el inminente traslado a un centro penitenciario. "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", denunció la letrada en el registro audiovisual.

La acusada cuestionó con firmeza el fundamento del fallo, argumentando que cumplió estrictamente con las exigencias del proceso legal. "Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno", afirmó para rebatir la justificación del riesgo de evasión.

