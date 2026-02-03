3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paulo Dybala sorprendió con su look y se puso una prenda que parecía que ya no se usaba más

A pocos días del nacimiento de su primera hija junto a la modelo Oriana Sabatini, el futbolista encendió las redes con su audaz elección de moda.

Por
Paulo Dybala y su look para las redes. 

Paulo Dybala y su look para las redes. 

Instagram @paulodybala
  • Paulo Dybala revolucionó las redes con una estética vintage, rescatando la camisa de viyela a cuadros, una prenda icónica de los 90.
  • Su look combinó pantalones de sastre grises y zapatillas rojas con una chaqueta-camisa de corte moderno y estructurado.
  • En lo deportivo, encendió las alarmas por una posible lesión que resultó ser una inflamación en su rodilla.
  • Con su contrato por vencer a mitad de año, crecen los rumores de una posible llegada a Boca Juniors.

Paulo Dybala no solo enseña todos sus encantos dentro de la cancha, sino que también fuera de ella, consolidándose como un auténtico referente de la marca y siendo embajador de marcas de lujo. El delantero de la Roma revolucionó la red social Instagram con una producción fotográfica donde la estética vintage fue la gran protagonista.

Lautaro Martínez y Messi son capitanes de sus respectivos equipos.
Te puede interesar:

Messi cobra 20 millones en Inter Miami: cuál es el sueldo de Lautaro Martínez en Inter de Milán

En esta oportunidad, el cordobés compartió una imagen en su perfil oficial que llamó la atención de sus seguidores pero también de los expertos en moda por el rescate de una prenda que muchos daban por "olvidada" en el fondo del placard: la camisa de viyela a cuadros con textura de lana.

paulo dybala

El outfit de Dybala para esta sesión, vinculada a su colaboración con una reconocida marca deportiva, consistió en pantalones de sastre grises, unas zapatillas deportivas de color rojo vibrante y una chaqueta-camisa de estampa cuadrillé en tonos azules, rojos y blancos. Esta prenda, característica de la moda de los 90 y principios de los 2000, regresó con fuerza bajo un corte más moderno y estructurado, demostrando que lo "retro" sigue siendo la apuesta más fuerte de la temporada.

El presente de Dybala en la Roma

Tras ser titular en el reciente duelo contra el Milan, la "Joya" encendió las alarmas del cuerpo médico al presentar una inflamación en la cápsula lateral de su rodilla, lo que lo dejó fuera de la convocatoria para el último partido frente al Udinese. En lo que va de la temporada de la Serie A, el cordobés suma dos goles y tres asistencias, manteniéndose como una pieza esencial del equipo.

Sin embargo, esta nueva molestia se suma a un historial de intermitencias que estuvo condicionado su participación en la temporada. Con un contrato que vence a mitad de año, los rumores sobre una posible llegada al "Xeneize" para disputar la Copa Libertadores 2026 cobran fuerza. Mientras tanto, Dybala se concentra en recuperar su mejor forma para el cierre de la temporada, a la vez que transita un año especial en lo personal ante la próxima llegada de su primera hija junto a su esposa, Oriana Sabatini.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mpetshi Perricard no pasó su debut en Montpellier.

El insólito abandono de un tenista en Montpellier: se autolesionó con la pelota

La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

La distancia de su familia y el los cambios en su carrera deportiva hicieron visible un malestar difícil de ignorar.

El ex River y San Lorenzo que abrió su corazón para hablar sobre la depresión que sufrió: "Tomaba vino para dormir"

Ángel Di María.

Di María impuso moda con una bermuda de jean ancha ideal para el verano 2026

El accidente de JuanElmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quedó registrado en una cámara de seguridad de una casa

Así fue el accidente en el que murió el histórico médico de Los Pumas

Julián Álvarez podría cambiar de club en la próxima ventana europea y generar ingresos para River.

Cuánto dinero podría recibir River si Arsenal compra a Julián Álvarez

Rating Cero

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
play

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
play

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

últimas noticias

Dura poco y te marca todo el cuerpo: la rutina de Xuan Ian, especialista en yoga

Hace 5 minutos
Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 17 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 21 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 25 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 37 minutos