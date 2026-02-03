Paulo Dybala sorprendió con su look y se puso una prenda que parecía que ya no se usaba más A pocos días del nacimiento de su primera hija junto a la modelo Oriana Sabatini, el futbolista encendió las redes con su audaz elección de moda. Por + Seguir en







Paulo Dybala y su look para las redes. Instagram @paulodybala

Paulo Dybala revolucionó las redes con una estética vintage, rescatando la camisa de viyela a cuadros, una prenda icónica de los 90.

Su look combinó pantalones de sastre grises y zapatillas rojas con una chaqueta-camisa de corte moderno y estructurado.

En lo deportivo, encendió las alarmas por una posible lesión que resultó ser una inflamación en su rodilla.

Con su contrato por vencer a mitad de año, crecen los rumores de una posible llegada a Boca Juniors. Paulo Dybala no solo enseña todos sus encantos dentro de la cancha, sino que también fuera de ella, consolidándose como un auténtico referente de la marca y siendo embajador de marcas de lujo. El delantero de la Roma revolucionó la red social Instagram con una producción fotográfica donde la estética vintage fue la gran protagonista.

En esta oportunidad, el cordobés compartió una imagen en su perfil oficial que llamó la atención de sus seguidores pero también de los expertos en moda por el rescate de una prenda que muchos daban por "olvidada" en el fondo del placard: la camisa de viyela a cuadros con textura de lana.

paulo dybala Instagram El outfit de Dybala para esta sesión, vinculada a su colaboración con una reconocida marca deportiva, consistió en pantalones de sastre grises, unas zapatillas deportivas de color rojo vibrante y una chaqueta-camisa de estampa cuadrillé en tonos azules, rojos y blancos. Esta prenda, característica de la moda de los 90 y principios de los 2000, regresó con fuerza bajo un corte más moderno y estructurado, demostrando que lo "retro" sigue siendo la apuesta más fuerte de la temporada.

El presente de Dybala en la Roma Tras ser titular en el reciente duelo contra el Milan, la "Joya" encendió las alarmas del cuerpo médico al presentar una inflamación en la cápsula lateral de su rodilla, lo que lo dejó fuera de la convocatoria para el último partido frente al Udinese. En lo que va de la temporada de la Serie A, el cordobés suma dos goles y tres asistencias, manteniéndose como una pieza esencial del equipo.

Sin embargo, esta nueva molestia se suma a un historial de intermitencias que estuvo condicionado su participación en la temporada. Con un contrato que vence a mitad de año, los rumores sobre una posible llegada al "Xeneize" para disputar la Copa Libertadores 2026 cobran fuerza. Mientras tanto, Dybala se concentra en recuperar su mejor forma para el cierre de la temporada, a la vez que transita un año especial en lo personal ante la próxima llegada de su primera hija junto a su esposa, Oriana Sabatini.