¿Todo mal con Ivonne? Valeria Gastaldi contó por qué la cantante no volverá a Bandana

La integrante del icónico grupo salido de Popstars Argentina se refirió al regreso por los 25 años de la banda y detalló los motivos por los que la colombiana no compartirá escenario junto a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y ella.

Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán fueron compañeras en Bandana. 

Yahoo Noticias / La Voz

Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, grupo del que forma parte junto a Lourdes Fernández, Lissa Vera y Virginia Da Cunha, habló sobre la relación que tienen con Ivonne Guzmán, quien integró la banda original, pero hoy se encuentra alejada y enfocada en su carrera profesional lejos del pop. "Cuando empezamos a planificar la celebración de los 25 años, en todo momento sabíamos que no se iba a sumar", afirmó la joven.

En una entrevista para Teleshow, Gastaldi ratificó que la colombiana no formará parte del regreso de Bandana el próximo 23 de noviembre. Según explicó la cantante, a pesar de las conversaciones personales que mantuvieron, no encontraron una forma natural para que la actual vocalista de La Delio Valdez se incorpore al show aniversario.

Bandana se reune nuevamente
Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

La artista detalló que la decisión de la intérprete de Inocente obedece a un proceso que comenzó en la vuelta del grupo en el año 2016. "No es por nada malo, sino porque cuando hicimos Bandana: La vuelta en el 2016, ella ya no estaba, y es como si se hubiese armado un nuevo grupo", aclaró respecto al vínculo actual con su excompañera, y despejó cualquier rumor de conflicto o enemistad entre las mujeres del quinteto.

Al profundizar sobre los diálogos recientes con la artista colombiana, Gastaldi afirmó: "Si bien yo hablé personalmente con Ivonne y tuvimos charlas muy lindas, no encontramos una manera orgánica y natural para que ella se sume". De esta forma, el reencuentro en el escenario contará únicamente con cuatro de las integrantes originales de la exitosa formación.

ivonne fotojpg.jpg
Así se ve hoy Ivonne Guzmán, la ex Bandana

La esperada vuelta de Bandana, a la vuelta de la esquina

El anuncio de la vuelta oficial ocurrió de sorpresa durante una fiesta organizada por el DJ Tommy Muñoz y generó una enorme expectativa entre los fanáticos de la primera generación. La vocalista compartió su entusiasmo por esta nueva etapa: "Estamos felices. Así como la gente hace tiempo estaba esperando que volvamos, ¡nosotras también! Pero como cada una está con sus carreras y su vida personal, no se daba el momento, hasta ahora que se vienen los 25 años".

Sobre la dinámica interna del grupo tras dos décadas y media de historia, la cantante sostuvo que la relación con sus colegas es de un vínculo de amor profundo. "Es como reencontrarte con alguien de tu familia, que viste toda la vida, que lo querés, que hay mucha confianza y hay buenos y malos momentos", declaró.

La posibilidad de extender la actividad de la banda más allá del regreso está bajo análisis por parte de las protagonistas. La artista reconoció contactos con productores y otros interesados: "Fue increíble ver la reacción de la gente y también de muchos empresarios y empresarias que nos han llamado para hacer proyectos extendidos, pero por ahora no tomamos esa decisión", explicó Gastaldi, que se mostró enfocada en lo que viene.

