Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

Tenía 70 años y desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, donde participó de algunas de las ficciones más exitosas de los últimos años. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia.

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

El actor Rubén Polimeni, recordado por sus papeles en Los Simuladores y Rincón de Luz, falleció este viernes a los 70 años, según informó la Asociación Argentina de Actores. A lo largo de su extensa carrera, interpretó a memorables personajes secundarios en algunas de las ficciones más exitosas de la televisión, además de hacer cine y teatro.

"Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos", expresó la Asociación en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2019833390157988258&partner=&hide_thread=false

El actor, que nació el 9 de diciembre de 1955, participó de recordadas series de televisión como Hermanos y detectives, Sin código, Los simuladores, Kachorra, Tiempo final, Sos mi hombre, Bella y Bestia, La ley del amor, Amor mío, Los Roldán, La panadería, Los Felipe, Mi familia es un dibujo, Rincón de Luz, Abre tus ojos y Máximo corazón, entre otras.

También trabajó en cine: actuó en importantes películas nacionales, incluidas Plata quemada, 24 horas (algo está por explotar) y Qué absurdo haber crecido. En teatro, integró los elencos de Abasto en sangre, Mustafá y Los aparatos, entre otras obras, además de participar en publicidades para marcas como Ariel, Geniol, Jumbo, Clorox, Pepsi y Knorr.

