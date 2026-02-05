5 de febrero de 2026 Inicio
El look de Lautaro Martínez para una fiesta: el color de remera que se impone en 2026

Para celebrar el cumpleaños de su primogénita, el delantero del Inter de Milán sorprendió con un outfit en tendencia para esta temporada.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, futbolista de Inter.

  • El campeón celebró, junto a su familia, el cumpleaños de cinco de su hija.

  • El look del jugador sumó un ítem en tendencia para este verano 2026.

  • El festejo para la hija de Lautaro Martínez incluyó salón y decoración de princesas.

  • Lautaro Martínez y Agus Gandolfo, su compañera y madre de sus hijos, lograron la foto para el recuerdo ideal.

La celebración de cumpleaños de la hija de Lautaro Martínez estuvo a la altura de lo que se merece: festejo en un salón; temática tierna y un look del padre que no pasó desapercibido.

En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.
Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel

Aunque Nina fue la protagonista, al recibir sus 5 años, el campeón del mundo acompañó el festejo con un outfit de tonos y texturas que pisan fuerte este 2026. La estrella del Inter de Milán vistió un look moderno, con una paleta oscura que contrasta que le aporta seriedad al entorno más angelical y festivo.

La apuesta por una remera de manga corta color marrón oscuro, de algodón liso y calce ajustado, está conjugando lo que se viene en términos de moda esta temporada.

Históricamente, los colores oscuros se asocian a las temporadas invernales entre las nuevas tendencias posicionan los distintos tonos de marrones para el invierno 2026 en Europa.

La tela de la remera de Martínez, en algodón, facilita también el look elegante: menos propensa a las arrugas y a movimientos indeseados; tampoco tiene logos visibles ni estampas. Otra marca perfecta de un look minimalista.

En la parte inferior, el Toro usa un pantalón negro, que comparte apariencia con su remera: tiene un corte recto, que refuerza el tono neutro del outfit total.

Como detalle destacado está el tatuaje de gran tamaño que lleva en el brazo izquierdo, y todo se completa con un collar fino con un dije pequeño, un toque sutil de estilo personal sin romper la sencillez general.

Lautaro Martínez y su hija Nina
Lautaro Martínez e hija

Lautaro Martínez e hija

Así fue la fiesta de cumpleaños de Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo

Con una ambientación digna de un cuento de hadas, Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo, celebró su cumpleaños número 5 con una fiesta temática de las princesas de Disney que combinó ternura y diversión.

Lejos de excesos y ambientes lúgubres, la pareja apostó por un festejo íntimo, familiar y colorido para agasajar a su primera hija. La presencia importante de la fiesta para Nina se centró en compartir momentos y crear recuerdos junto a sus papás y su hermanito Theo, de 2 años y medio; y familiares y amigos.

lautaro martinez
lautaro martínez y familia

lautaro martínez y familia

La celebración se destacó por una estética suave y armónica, con una paleta de colores en tonos rosa, nude, blanco y perlado, ideal para crear un clima delicado y y de ensueños. El espacio principal estuvo ambientado con un cartel ilustrado de princesa, rodeado de flores gigantes en tonos crema y una impactante guirnalda orgánica de globos pastel en distintos tamaños.

Uno de los grandes protagonistas del festejo fue la torta de cumpleaños, de varios pisos, decorada en tonos blancos y rosados, con flores sutiles y un diseño elegante. En una de las postales más emotivas que dejó su cumpleaños, Nina aparece feliz junto a sus padres, frente a la torta, en el momento del cumpleaños feliz. El jugador la sostiene en brazos para cantar, mientras Agus acompaña la escena sosteniendo al hijo menor de ambos.

