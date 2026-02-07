La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público.
Ed Sheeran logró bajar 14 kilos tras decidir cambiar sus hábitos, reducir el consumo de alcohol y mejorar su alimentación para rendir mejor en sus giras.
El primer bloque combina fuerza total, utilizando sentadillas con barra para las piernas y press de banca para fortalecer el pecho y los brazos.
El programa incluye ejercicios de equilibrio, como la sentadilla búlgara, y movimientos específicos para tonificar hombros y tríceps con mancuernas y poleas.
La rutina termina con cardio de alta intensidad, utilizando una bicicleta de aire en intervalos de esfuerzo máximo (sprints) para quemar grasa de forma acelerada.
El artista británico Ed Sheeran es sin duda una de las figuras más influyentes de la industria musical actual reconocido en todo el mundo. En el último tiempo, llamó la atención por su impresionante cambio físico, llegando a bajar hasta 14 kilogramos.
El cantante de 34 años que acumula 84 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify y otros millones de seguidores en sus redes sociales, tomó hace algunos años la determinación de cambiar sus hábitos, disminuir el consumo de alcohol y mantener una alimentación adecuada. Junto a su preparador físico Matt Kendrick, no solo se decidió a bajar de peso sino que se enfocó en una transformación de su estilo de vida para mejorar su salud y bienestar físico.
Esta decisión surgió tras admitir que el ritmo frenético de las giras, sumado al consumo frecuente de comida rápida y cerveza, habían afectado su salud. Para Sheeran, el desafío no fue solo estético, sino una necesidad para sostener la exigencia de sus shows en vivo.
La rutina de Ed Sheeran
El programa de entrenamiento que aplicó el cantante está enfocado en potenciar la fuerza y el desarrollo muscular, priorizando los ejercicios de empuje para el tren superior y las piernas, además de elevar la capacidad cardiovascular. El método se divide en tres bloques con dos movimientos que deben realizarse de forma consecutiva y un bloque final de cardio. El descanso debe ser al terminar cada ronda con un tiempo recomendado de 90 a 120 segundos .
Primer bloque: consta de una sentadilla con barra, siendo un ejercicio clave para la estabilidad general, trabajando intensamente los glúteos, cuádriceps y la zona media o core. Esto se acompaña con press de banca con mancuernas para fortalecer los hombros, pectorales y tríceps. Se deben realizar 4 series de 6 a 10 repeticiones de cada ejercicio.
Segundo bloque: comienza con sentadilla búlgara, un movimiento considerado esencial para potenciar el equilibrio y la fuerza en el tren inferior. Luego se complementa con press de hombros con mancuernas, enfocando el trabajo en los deltoides y los tríceps. Se deben realizar 3 series de 6 a 10 repeticiones de cada ejercicio.
Tercer bloque: comienza con aperturas inclinadas con mancuernas, un ejercicio enfocado en la sección superior del pectoral, y complementa con flexión de tríceps con polea, para tonificar la zona posterior de los brazos. Se deben realizar 3 series de 10 a 15 repeticiones.
Cuarto bloque: el último bloque consiste en realizar un ejercicio de cardio. La bicicleta de aire es una gran opción; se recomienda hacer un intervalo de 4 minutos compuesto por 20 segundos de sprint al máximo esfuerzo seguidos de 10 segundos de recuperación.