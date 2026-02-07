Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios Su entrenamiento se enfoca en la fuerza y el cardio, dividiéndose en bloques de ejercicios que trabajan intensamente los músculos y la capacidad del corazón. + Seguir en







La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público.

Ed Sheeran logró bajar 14 kilos tras decidir cambiar sus hábitos, reducir el consumo de alcohol y mejorar su alimentación para rendir mejor en sus giras. El primer bloque combina fuerza total, utilizando sentadillas con barra para las piernas y press de banca para fortalecer el pecho y los brazos. El programa incluye ejercicios de equilibrio, como la sentadilla búlgara, y movimientos específicos para tonificar hombros y tríceps con mancuernas y poleas. La rutina termina con cardio de alta intensidad, utilizando una bicicleta de aire en intervalos de esfuerzo máximo (sprints) para quemar grasa de forma acelerada. El artista británico Ed Sheeran es sin duda una de las figuras más influyentes de la industria musical actual reconocido en todo el mundo. En el último tiempo, llamó la atención por su impresionante cambio físico, llegando a bajar hasta 14 kilogramos.

El cantante de 34 años que acumula 84 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify y otros millones de seguidores en sus redes sociales, tomó hace algunos años la determinación de cambiar sus hábitos, disminuir el consumo de alcohol y mantener una alimentación adecuada. Junto a su preparador físico Matt Kendrick, no solo se decidió a bajar de peso sino que se enfocó en una transformación de su estilo de vida para mejorar su salud y bienestar físico.

Esta decisión surgió tras admitir que el ritmo frenético de las giras, sumado al consumo frecuente de comida rápida y cerveza, habían afectado su salud. Para Sheeran, el desafío no fue solo estético, sino una necesidad para sostener la exigencia de sus shows en vivo.

La rutina de Ed Sheeran Ed Sheeran transformación @teddysphotos El programa de entrenamiento que aplicó el cantante está enfocado en potenciar la fuerza y el desarrollo muscular, priorizando los ejercicios de empuje para el tren superior y las piernas, además de elevar la capacidad cardiovascular. El método se divide en tres bloques con dos movimientos que deben realizarse de forma consecutiva y un bloque final de cardio. El descanso debe ser al terminar cada ronda con un tiempo recomendado de 90 a 120 segundos .