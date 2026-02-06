Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9% El dato correspondiente a diciembre registró una merma del 0,1% respecto al mes previo. Por + Seguir en







La industria encadenó su sexta baja cosecutiva.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó este viernes que la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva y cerró diciembre con una baja de 3,9%, y de 0.1% respecto al mes previo.

De esta manera, en el acumulado de enero-diciembre de 2025 el índice de producción industrial (IPI) presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024.

El detalle del informe elaborado por el INDEC, que esta semana se vió envuelto en la polémica por la renuncia de su extitular Marco Lavagna, debido al aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva forma para medir la inflación, marca que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 14,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%.

indec ipi diciembre 2025 También se vieron afectadas “Productos de caucho y plástico”, 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%.

Por otra parte, se observan incidencias positivas de “Industrias metálicas básicas”, 7,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,6%; “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4,0%; “Sustancias y productos químicos”, 1,0%; y “Productos minerales no metálicos”, 0,3%. El informe completo del INDEC ipi_manufacturero_02_267A18BBDBFC