Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9%

El dato correspondiente a diciembre registró una merma del 0,1% respecto al mes previo.

La industria encadenó su sexta baja cosecutiva. 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó este viernes que la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva y cerró diciembre con una baja de 3,9%, y de 0.1% respecto al mes previo.

De esta manera, en el acumulado de enero-diciembre de 2025 el índice de producción industrial (IPI) presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 14,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%.

indec ipi diciembre 2025

También se vieron afectadas “Productos de caucho y plástico”, 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%.

Por otra parte, se observan incidencias positivas de “Industrias metálicas básicas”, 7,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,6%; “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4,0%; “Sustancias y productos químicos”, 1,0%; y “Productos minerales no metálicos”, 0,3%.

El informe completo del INDEC

ipi_manufacturero_02_267A18BBDBFC
