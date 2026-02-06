Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico El delantero camerunés quedó en la memoria por su tanto ante River en 1995 y hoy lleva una vida lejos de las canchas, ligado a los negocios y la dirigencia. Por + Seguir en







Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa. Instagram @alphonsetchami99

Alphonse Tchami es el único futbolista africano que convirtió en un Superclásico.

Marcó su gol en el 4-2 de Boca a River en el Monumental en 1995.

En el Xeneize anotó 11 tantos en 50 partidos antes de seguir su carrera en Europa y Asia.

Tras retirarse, trabajó como representante y dirigente en Camerún. Alphonse Tchami, el único africano en convertir un gol en un Superclásico, dejó el fútbol profesional y hoy está dedicado a actividades empresariales y a proyectos fuera de las canchas, tras haber pasado también por la dirigencia deportiva en su país.

El delantero camerunés quedó marcado en la historia de Boca por su tanto en el 4-2 ante River en el Monumental, el 18 de junio de 1995, una noche que todavía es recordada por los hinchas xeneizes. Aquella conquista lo convirtió en un caso único dentro del clásico más importante del fútbol argentino.

Su paso por el club coincidió con una etapa de figuras de peso, como Diego Maradona, Claudio Caniggia y Alberto Márcico, en un plantel que reunía nombres de jerarquía y que marcó una época dentro de la institución.

Alphonse Tchami y Maradona en Boca l delantero camerunés compartió plantel con varias figuras en Boca. Instagram @alphonsetchami99 Que fue de la vida de Alphonse Tchami Tchami llegó a Boca en 1995 desde el Odense de Dinamarca, donde había marcado 21 goles en 67 partidos y había ganado la copa nacional. Además, integró el plantel de Camerún que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994. En el club de la Ribera jugó 50 partidos y convirtió 11 goles, aunque el más recordado fue el que le anotó a River en el Monumental, cuando definió con un potente remate al ángulo en los minutos finales del clásico.

Su etapa en Boca se extendió hasta 1997, cuando fue transferido al Hertha Berlín por alrededor de 1,1 millones de dólares. A partir de allí inició un recorrido por ligas y equipos de distintos continentes, con pasos por Emiratos Árabes Unidos, Escocia, Francia, Ucrania, China y Líbano, hasta retirarse del fútbol profesional en 2005.