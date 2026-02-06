IR A
"Pura envidia": Graciela Alfano paralizó las redes con un mensaje para sus colegas

La mediática se dirigió a Marixa Balli, China Suárez, Luli Salazar, Flor de la V, Catherine Fulop y Marina Calabró, a quienes respaldó y citó como ejemplo de "mujeres poderosas".

La mediática hizo un descargo contra la envida hacia sus colegas.

La mediática hizo un descargo contra la envida hacia sus colegas.

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video que se volvió viral, donde hizo un descargo sobre la crítica a la belleza y a las mujeres exitosas. "Pura envidia", escribió y fue tendencia.

La mediática deslumbró con una imagen frente al mar, en bikini, y con un audio que dice: "A las que han atacado por pura y exclusiva envidia". Al lado, etiquetó a sus colegas Marixa Balli, la China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró, como las destinatarias del mensaje.

"Una mujer que factura, incomoda. Y ni hablar si es linda, y encima inteligente: altera a muchísimas personas. Sobre todo a la gente que vive desde la inseguridad. Su sola existencia expone lo que otras personas no se animan a construir", es la frase que eligió la modelo de 73 años.

Además, acompañó las imágenes con un contundente mensaje: "Nada que agregar, ¡esta es la pura verdad! Mujeres poderosas, ¡a desarrollar defensas contra la pura envidia! ¡Que envenene solo a quien la siente!".

Además, aprovechó para dar su apoyo a las actrices y panelistas que fueron el centro de las críticas esta semana. "Mi apoyo a Marixa Balli, China Suárez, Luli Salazar, Flor de la V, Catherine Fulop y Marina Calabró, a las que han atacado por pura y exclusiva envidia. Los amo y los bendigo", finalizó la famosa.

