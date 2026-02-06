"Pura envidia": Graciela Alfano paralizó las redes con un mensaje para sus colegas

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video que se volvió viral, donde hizo un descargo sobre la crítica a la belleza y a las mujeres exitosas. "Pura envidia", escribió y fue tendencia.
La mediática se dirigió a Marixa Balli, China Suárez, Luli Salazar, Flor de la V, Catherine Fulop y Marina Calabró, a quienes respaldó y citó como ejemplo de "mujeres poderosas".
La mediática deslumbró con una imagen frente al mar, en bikini, y con un audio que dice: "A las que han atacado por pura y exclusiva envidia". Al lado, etiquetó a sus colegas Marixa Balli, la China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró, como las destinatarias del mensaje.
"Una mujer que factura, incomoda. Y ni hablar si es linda, y encima inteligente: altera a muchísimas personas. Sobre todo a la gente que vive desde la inseguridad. Su sola existencia expone lo que otras personas no se animan a construir", es la frase que eligió la modelo de 73 años.
Además, acompañó las imágenes con un contundente mensaje: "Nada que agregar, ¡esta es la pura verdad! Mujeres poderosas, ¡a desarrollar defensas contra la pura envidia! ¡Que envenene solo a quien la siente!".
Además, aprovechó para dar su apoyo a las actrices y panelistas que fueron el centro de las críticas esta semana. "Mi apoyo a Marixa Balli, China Suárez, Luli Salazar, Flor de la V, Catherine Fulop y Marina Calabró, a las que han atacado por pura y exclusiva envidia. Los amo y los bendigo", finalizó la famosa.