En la cordillera norteña, una comunidad ancestral se afirma como opción invernal por su identidad cultural y paisajes extremos que definen su entorno natural.

De cara a los viajes de febrero en Argentina , el Norte argentino vuelve a concentrar el interés turístico por sus destinos de altura, donde el paisaje y la identidad cultural definen la experiencia. En ese contexto, Santa Ana del Valle Grande , conocido como el “pueblo de las nubes” , se posiciona como una alternativa singular dentro de la provincia de Jujuy.

Inserta en una geografía de cerros, cielos abiertos y caminos de montaña, la localidad debe su apodo a la sensación permanente de estar suspendida entre nubes y alturas . Su entorno natural imponente y su ritmo de vida pausado configuran un escenario que se diferencia de los circuitos turísticos tradicionales del país.

El pueblo se distingue además por su fuerte anclaje cultural . La vida cotidiana se estructura a partir de saberes ancestrales , prácticas comunitarias y una relación directa con el territorio, rasgos que lo consolidan como una referencia del turismo de identidad que se desarrolla en el norte jujeño.

Santa Ana del Valle Grande se encuentra en la provincia de Jujuy , dentro del departamento Valle Grande. Se trata de una pequeña comunidad rural asentada a 3470 metros sobre el nivel del mar , rodeada por un entorno montañoso que combina quebradas, cerros y vegetación de altura.

La localidad está situada a aproximadamente 120 kilómetros de Humahuaca , uno de los centros turísticos más conocidos de la región. Sus habitantes suelen definirla como un tesoro oculto dentro de la geografía jujeña, tanto por su difícil acceso como por la preservación de sus costumbres y paisajes originales.

Qué puedo hacer en Santa Ana

Uno de los principales atractivos del lugar es su relevancia histórica. Allí se conserva uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de la provincia: el trazado del camino qhapaq ñan, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, que evidencia el pasado prehispánico de la región.

Las actividades turísticas están estrechamente ligadas al contacto con la naturaleza. Se pueden realizar caminatas por senderos de montaña, travesías de conexión paisajística y recorridos que permiten observar la flora y la fauna local. También se destacan las cabalgatas y las propuestas de turismo rural comunitario.

La experiencia se completa con la gastronomía regional, el conocimiento de hierbas medicinales y la adquisición de artesanías locales, elaboradas con técnicas transmitidas de generación en generación. El entorno, de transición entre la Quebrada y las Yungas, ofrece un marco ideal para el trekking y la contemplación del paisaje.

Cómo llegar a Santa Ana

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Santa Ana del Valle Grande hay que cubrir trayectos de larga distancia y luego un tramo final por rutas de montaña que se vuelven parte esencial del viaje hacia este destino de altura en Jujuy. La distancia por carretera entre Buenos Aires y San Salvador de Jujuy supera los 1.500 kilómetros por rutas nacionales, un recorrido que suele demandar alrededor de 18 horas en auto sin contar paradas intermedias.

La forma más habitual de realizar la mayor parte del trayecto es viajar en avión desde aeropuertos de Buenos Aires hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy, reduciendo significativamente el tiempo de traslado de largo recorrido. Desde la capital provincial, Santa Ana está a alrededor de 230 kilómetros , lo que en auto o transporte terrestre puede implicar algo más de 6 horas de viaje por rutas interprovinciales.

Quienes eligen ómnibus de larga distancia desde la terminal de Retiro llegan primero a San Salvador de Jujuy o, en algunos servicios, hasta Humahuaca, una localidad ubicada a unos 120 kilómetros al sur de Santa Ana del Valle Grande. Desde Humahuaca se continúa por carreteras provinciales hasta el destino, atravesando paisajes de puna y yungas que caracterizan este tramo del norte argentino.

Santa Ana, Jujuy Senderos y paisajes de transición entre la Quebrada y las Yungas, eje del turismo rural local. Espacio Viajes

El acceso final hacia Santa Ana se realiza por la Ruta Provincial 83 o por la Ruta Provincial 73 tras cruzar el Abra del Zenta, un mirador natural situado a 4.376 metros sobre el nivel del mar dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas. Este paso de montaña, marcado por su altitud y vistas panorámicas, constituye un hito del trayecto antes de descender a los 3.470 metros donde se ubica la comunidad.