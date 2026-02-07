Copa Davis 2026: la serie entre Argentina y Corea del Sur está empatada 1-1 Thiago Tirante derrotó a Heyon Chung en el primer partido y luego Marco Trungelliti cayó ante Soon Woo Kwon en el segundo. En la madrugada del domingo se jugará el dobles y los singles. Por + Seguir en







La serie de Copa Davis está igualada 1-1. Redes sociales

En la primera jornada de la serie, el equipo argentino de Copa Davis de Javier Frana igualó 1 a 1 en Busan en la primera ronda de los Qualifiers. De este mdo, la serie se definirá en la madrugada del domingo con el dobles que jugarán Federico Gómez y Guido Andreozzi.

En el primer partido, el nro. 95, Thiago Tirante derrotó a Hyeon Chung (nro. 392) por 2-6, 7-5 y 7-6(5) en un partido muy ajustado. El argentino entró más errática a diferencia del local, quien fue muy preciso en cuanto a saque. Ya para el segundo parcial, el nivel se igualó para luego definirlo en tiebreak.

“Al comienzo estaba un poco nervioso por ser la primera vez, pero después lo pude remontar. ¿Qué siento? Alivio. Orgullo por mí mismo, de cómo me la banqué, cómo sufrí, cómo salí adelante, porque en un momento estaba muy feo el partido, estaba trabado. Siempre es difícil un debut y más jugando de visitante, sin tanto apoyo del público. Me apoyé mucho en Javier (Frana), en mi entrenador y en todos los chicos que estaban afuera; fue muy importante”, indicó Tirante al final.

copa davis Redes sociales El segundo encuentro tenía al hombre qualy, Marco Trungelliti frente a Soon Woo Kwon, actual ranking 242, pero hubo diferencia desde lo físico y en el juego, a pesar de ser el argentino el mejor rankeado. La superficie fue beneficiosa e igualaron la serie por 1-1.

La serie continuará el domingo con el dobles que defienden Gómez y Andreozzi, mientras que el cuarto y quinto punto lo jugarán Tirante vs. Kwon y Trungelliti vs. Chung.