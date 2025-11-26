26 de noviembre de 2025 Inicio
Julián Álvarez anotó un gol en el triunfo de Atlético sobre el Inter de Lautaro Martínez

El Colchonero consiguió un triunfo agónico y se impuso 2-1 por la quinta fecha de la fase liga del torneo europeo. Nahuel Molina y Giuliano Simeone también fueron titulares.

Julián Álvarez anotó un gol para Atlético de Madrid contra Inter.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez derrotó 2-1 al Inter de Lautaro Martínez en el estadio Metropolitano por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League. De esta manera el equipo entrenado por Diego Simeone escaló posiciones en la tabla, mientras que el conjunto italiano no logró subir a la cima.

Álvarez abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo a través de un remate de zurda en el área chica, aunque luego Inter reaccionó y alcanzó el empate parcial mediante el polaco Piotr Zielinski después de una jugada construida con el francés Ange-Yoan Bonny a los 9 minutos del complemento.

En tanto, cuando parecía que el partido finalizaría igualado, el uruguayo José María Giménez convirtió el tanto agónico del Colchonero en una de las últimas jugadas del encuentro, a través de un cabezazo después de un tiro de esquina. Además de Álvarez, fueron titulares Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes también integran frecuentemente la Selección argentina.

Atlético de Madrid
Atlético de Madrid le ganó a Inter por la Champions League.

Con el triunfo sobre Inter, Atlético de Madrid se posiciona en la posición 12 de la tabla de la fase liga de la Champions League con nueve puntos, por lo que se ubica entre los puestos de playoffs. Su próximo partido por el torneo europeo será el 9 de diciembre contra PSV en Países Bajos.

Por su parte, el elenco de Cristian Chivu se sitúa entre las posiciones de clasificación directamente a los octavos de final ya que se ubica en el cuarto lugar con 12 unidades. Ahora, recibirá a Liverpool en su estadio el 9 de diciembre.

Mirá los goles de Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League

Embed - AGÓNICO TRIUNFO del ATLÉTICO DE MADRID. GIMÉNEZ selló el triunfo ante INTER MILAN | Champions League

