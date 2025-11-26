26 de noviembre de 2025 Inicio
Antes del femicidio, la mujer lanzó un dramático aviso: "Llamen urgente a la policía"

Una alarmante publicación de la víctima en redes sociales, donde pedía protección divina ante las amenazas de su expareja, fue el preludio del ataque fatal en Valle Hermoso.

Laura Camiña denunció por todos los medios a su asesino

Laura Camiña denunció por todos los medios a su asesino, incluso por redes sociales

En medio de la conmoción por el impactante crimen en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, Córdoba, se viralizó la publicación de Facebook que Laura Camiña había compartido días atrás. Junto a una fotografía de su expareja, Gabriel Cuello, la víctima escribió un alarmante pedido de ayuda: "Si lo ven, por favor, llamen urgente a la policía".

El mensaje de Laura Camiña en Facebook antes de ataque que terminó con su vida

La mujer ya había formalizado denuncias previas por violencia contra Cuello, una situación que quedó evidenciada en su último mensaje público. El texto refleja angustia e impotencia: "Es peligroso y está armado. Es vendedor de drogas y se lo busca por violencia de género e intento de homicidio", escribió Laura.

Las acusaciones por violencia de género no eran suficientes para Camiña, que se sintió desprotegida y accedió a las redes para advertir a su entorno sobre su preocupación. "Que Dios me proteja”, culmina el mensaje de la víctima en redes, un elemento hoy es un objeto de investigación.

La investigación judicial: se confirmó que fue femicidio seguido de suicidio

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, es la encargada de la instrucción del caso, al que calificaron como femicidio seguido de suicidio. El informe preliminar de autopsia determinó que Cuello estranguló a Camiña antes de quitarse la vida.

La investigación se centrará en dos puntos clave: la reconstrucción de las horas previas al ataque, para lo cual se secuestró un teléfono celular en la escena del hecho; y el análisis de la restricción de contacto que existía entre la pareja. Fuentes judiciales confirmaron que la medida perimetral estaba vigente y su violación será un foco central de la pesquisa.

