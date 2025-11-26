Una empresa china difundió un video con su nuevo misil hipersónico impactando contra Japón La compañía privada Lingkong Tianxing presentó su nueva arma de guerra capaz de superar siete veces a la velocidad del sonido. Por + Seguir en







Lejos de desacelerar la tensión entre Pekín y Tokio, la empresa privada china Lingkong Tianxing presentó sus nuevos misiles hipersónicos impactando nada menos que contra Japón.

La empresa privada china Lingkong Tianxing difundió esta semana un video en el que muestra el lanzamiento de su nuevo misil hipersónico Yukong Ji-1000 (YKJ-1000), siete veces más rápido que la velocidad del sonido y con un radio de acción de hasta 1.300 kilómetros, impactando contra Japón en lo que significa un claro mensaje amenazante ante las tensiones crecientes entre ambos países.

El video comienza con una presentación del novedoso misil dentro de un container. De a poco, se lo observa como realiza un espectacular lanzamiento hacia el cielo y después se muestra con una animación no solo las altas velocidades que puede adquirir, sino también la parábola que es capaz de realizar para impactar contra sus objetivos.

Sin embargo, lo más sorprendente de la presentación del nuevo misil chino hipersónico sucede al final. En el cierre del video de un minuto de duración, se observa como unos cinco de esta moderna arma de guerra se dirigen hacia la isla de Japón. De esta manera, se escala la tensión regional entre Pekín y Tokio que comenzó hace algunas semanas atrás.

Embed - China test hypersonic missile youkongji-1000 El conflicto diplomático entre ambos países inició cuando la primera ministra japonesa, Senae Takaichi, sugiriera que un ataque de Pekín contra Taiwán podría justificar la intervención de Tokio. Cabe recordar que la isla autogobernada es históricamente reclamada por China.

China exigió que Takaichi se retractara, convocó al embajador nipón y emitió avisos oficiales para que sus ciudadanos no viajen a Japón. Por su parte, Tokio no solo que no se retractó. Además, Japón anunció el despliegue de un sistema antimisiles en el archipiélago de Nansei, tan solo a unos 110 kilómetros de distancia de Taiwán. Esto generó la reacción de Pekín, quien aseguró que "aplastará" cualquier injerencia japonesa en la isla que reclaman como propia.

