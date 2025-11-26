Quién es el atacante a los dos soldados de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca Según difundieron varios medios locales, como el New York Times y CBS News, el ataque fue realizado por un hombre afgano de 29 años. Por + Seguir en







Tanto los efectivos de la Guardia Nacional, como el atacante, se encuentran internados y en grave estado de salud.

Según difundieron diferentes medios estadounidenses de prestigio, como el New York Times o CBS News, la persona responsable de cometer el ataque contra los dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la casa de gobierno de Estados Unidos fue una persona afgana de 29 años y llamado Rahmanullah Lakanwal, quien ingresó al país en 2021 en el marco de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa de reasentamiento detallado por el Departamento de Seguridad Nacional para los locales que colaboraron con la guerra en Afganistán.

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos están en estado grave por heridas de bala, producto de un tiroteo durante este miércoles, en las inmediaciones al ingreso a la Casa Blanca, en Washington. Fuentes policiales confirmaron que al autor del hecho fue detenido e investigan las causas del ataque.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó inicialmente el fallecimiento de los integrantes de la Guardia Nacional en su cuenta de X, pero poco más tarde se rectificó y se supo que los agentes se encuentran luchando por su vida en dos hospitales de Washington.

Los disparos se efectuaron en la intersección de la Calle 17 y la Calle 1, a corta distancia de la residencia presidencial. Donald Trump, que se encuentra en Florida para los festejos del Día de Acción de Gracias, emitió un mensaje de apoyo a los soldados de la Guardia Nacional baleados y aseguró que el atacante "va a pagar un precio muy alto".

El Departamento de la Policía Metropolitana de Washington informó que la escena del crimen fue asegurada y que el principal sospechoso del ataque fue detenido, aunque permanece internado en porque fue herido durante el tiroteo.