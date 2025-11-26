26 de noviembre de 2025 Inicio
Intentaron bajar a una luchadora de MMA de un avión: acabó detenida y dejó a dos policías heridos

La peleadora irlandesa de MMA Sinead Kavanagh protagonizó un insólito combate en la cabina de un avión con dos policías españoles. Todo empezó cuando se le pidió que bajara de la nave por su mal comportamiento. Fue detenida y luego liberada mientras avanza la investigación por lesiones y atentado contra la autoridad.

La luchadora irlandesa de artes marciales mixtas Sinead Kavanagh. 

Sinead Kavanagh, reconocida luchadora irlandesa de artes marciales mixtas y cercana al también peleador e irlandés Conor McGregor, quedó en el centro de la atención pública por un motivo ajeno a su trayectoria deportiva. La atleta fue detenida en un avión que se disponía a despegar desde Gran Canaria (España) rumbo a Dublín, luego de protagonizar un episodio de violencia que obligó a la tripulación a interrumpir el vuelo y solicitar la intervención de la Guardia Civil española.

El incidente ocurrió pocos minutos antes del despegue. Según informó el medio local Canarias7, la actitud agresiva de Kavanagh superó la capacidad de contención de los empleados de la compañía aérea, lo que llevó al comandante a pedir asistencia policial. Cuando los agentes ingresaron a la aeronave para controlar la situación, la luchadora se resistió con fuerza, iniciando un forcejeo en el pasillo del avión. Durante la intervención, ambos agentes resultaron lesionados y quedaron posteriormente de baja laboral.

A la tensión del momento se sumó la participación de un hombre, cuya vinculación con los hechos continúa bajo investigación, y de una presunta amiga de la deportista, que intentaron intervenir sin éxito. La escena generó preocupación entre los pasajeros, que presenciaron cómo el episodio escalaba dentro de la cabina.

Cómo fue la pelea en el avión

Tras varios minutos de forcejeo, los agentes lograron reducir y esposar a Kavanagh. La deportista fue trasladada a los calabozos del aeropuerto, donde permaneció durante la noche. Al día siguiente compareció ante el juzgado de guardia de Telde, que ordenó su libertad provisional mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

La Guardia Civil remitió un informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que deberá determinar si corresponde aplicar una sanción administrativa por la alteración del orden a bordo. En paralelo, el episodio derivó en cuestionamientos internos dentro de la fuerza.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó públicamente su malestar por la falta de recursos en los aeropuertos y señaló que los agentes carecen de herramientas adecuadas para abordar situaciones de violencia protagonizadas por personas entrenadas en combate profesional. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la AUGC advirtió sobre la ausencia de dispositivos como táser, la falta de vehículos equipados para traslados y la exposición a riesgos que, a su criterio, no están siendo atendidos de manera suficiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUGC_Comunica/status/1993354493568676261?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993354493568676261%7Ctwgr%5E97dca36cbfc22635f0e9d5180516a3dcd24b0d07%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.antena3.com%2Fnoticias%2Fdeportes%2Fdos-guardias-civiles-heridos-reducir-luchadora-mma-sinead-kavanaghy-avion_202511266926c4936e5e5012dcce698a.html&partner=&hide_thread=false

Kavanagh, por su parte, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Gran Canaria. La luchadora posee una trayectoria destacada en los deportes de combate: fue cinco veces campeona nacional de boxeo en Irlanda, integró el equipo que participó en el Mundial de 2021 junto a la campeona olímpica Katie Taylor y, tras su paso a las artes marciales mixtas, alcanzó el puesto número 10 del ranking mundial femenino de peso pluma elaborado por Fight Matrix.

