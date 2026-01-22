23 de enero de 2026 Inicio
El enojo de una exfigura de Boca ante la posible llegada de Ángel Romero: "Cualquiera"

El exfutbolista, ganador de la Copa Libertadores 2007, sorprendió en sus redes sociales y expresó su descontento por el posible fichaje del paraguayo en el Xeneize.

Por
El exjugador de Boca ganó 9 títulos con el Xeneize.

El exjugador de Boca ganó 9 títulos con el Xeneize.

El mercado de pases de Boca Juniors comenzó a moverse de a poco, sobre el comienzo del Torneo Apertura 2026, y los nombres propios se hicieron presentes: uno de ellos es la posible llegada del delantero paraguayo Ángel Romero. Sin embargo, un exjugador del Xeneize sorprendió en sus redes sociales al expresar su descontento por la llegada del jugador de Corinthians.

El extremo llegó a jugar en la Primera División en la época de Diego Martínez.
Se trata del exvolante del club de la Ribera Neri Cardozo, que sorprendió a propios y extraños al hacer su descargo a través de su cuenta de Instagram. “Ahora cualquiera puede jugar en Boca”, expresó el exfutbolista, radicado en México, junto a una foto de un programa deportivo que mostraba la noticia de la posible llegada de uno de los hermanos Romero.

boca neri cardozo
El equipo campeón de la Copa Libertadores 2007, con Neri Cardozo como protagonista.

El equipo campeón de la Copa Libertadores 2007, con Neri Cardozo como protagonista.

El exmediocampista es uno de los más ganadores de la historia de Xeneize con 9 títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores 2007, el último título internacional que ganó Boca. Disputó un total de 187 encuentros, donde convirtió 26 goles y brindó 27 asistencias.

Romero, de 33 años y hermano de Óscar Romero -exjugador de Boca entre 2022 y 2023-, finalizó su vínculo con el Corinthians de Brasil tras una temporada irregular. En las últimas horas, el Xeneize aceleró por la contratación del atacante de 33 años; viene de quedar libre del club paulista y entre ambas partes ya existe un acuerdo de palabra, que podría confirmarse en los próximos días.

Mirá la historia de Instagram de Neri Cardozo, exjugador de Boca

neri cardozo
