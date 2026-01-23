La VTV aumentó el monto del trámite y la multa por no hacerlo: ¿a cuánto llega? Los valores se actualizaron al comenzar el año. Cumplir con el control evita sanciones elevadas y problemas en controles viales. Por + Seguir en







La Verificación Técnica Vehicular comenzó 2026 con un ajuste en el valor del trámite para autos y motos.

El incremento impacta en todas las categorías y eleva el gasto anual para circular de forma legal.

También se actualizaron las sanciones por no contar con la revisión vigente.

Las multas pueden alcanzar cifras muy altas y derivar en la retención del vehículo. La Verificación Técnica Vehicular inició el 2026 con nuevos valores tanto para el trámite obligatorio como para las sanciones aplicadas a quienes no lo realizan dentro de los plazos establecidos. La actualización modifica el costo que deben afrontar conductores de autos y motos para circular sin inconvenientes.

Este control sigue siendo una exigencia central para transitar por calles y rutas, ya que certifica el estado general del vehículo y busca reducir riesgos viales. Con el ajuste de tarifas, el impacto económico es mayor, pero también se refuerza la necesidad de cumplir con la normativa vigente.

Además del aumento en el precio de la inspección, las penalidades por circular sin la oblea al día se volvieron más severas. Esto convierte a la falta de VTV en una infracción que puede ser muy cara, especialmente en operativos de control donde la verificación suele ser uno de los primeros puntos revisados.

Mecanico Cuál es el costo de la VTV en en enero 2026 En la provincia de Buenos Aires, los vehículos de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 para realizar la inspección. Hasta finales del año anterior, ese mismo trámite tenía un valor considerablemente menor, lo que permite ver el ajuste aplicado para este nuevo período.

Para los que superan los 2.500 kilos, el monto asciende a $172.024,28. En el caso de las motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos, el valor quedó fijado en $38.227,62. Una vez realizada la revisión y aprobado el control, se entrega la oblea que habilita la circulación.