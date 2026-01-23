La Fiscalía española archivó la causa por abusos contra Julio Iglesias Dos trabajadoras habían denunciado al artista por violencia sexual y trata en giras por República Dominicana y Bahamas. El ministerio público alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. + Seguir en







Julio Iglesias tiene 82 años.

La justicia española decidió archivar la causa contra Julio Iglesias, denunciado por dos ex trabajadoras de violencia sexual y trata en giras por República Dominicana y Bahamas. El ministerio público alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

De esta manera, dicha resolución no analizará los hechos denunciados al carecer de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se dan los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir. “Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas”, describe el decreto, consigna la información de ElDiario.es.

Por su parte, fuentes judiciales consultadas por Europa Press, aclaran que dicha decisión no es recurrible y si las denunciantes tiene intenciones de seguir adelante con la causa deberán "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" de mencionados paises.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, indicó en un extenso descargo previo a mostrar los mensajes personales vía WhatsApp y consideró que es “el único medio” que le permite ejercer legítimamente “mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.