Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta Su llegada al top de lo más visto confirma, una vez más, que las producciones coreanas siguen marcando tendencia y conquistando audiencias en todo el mundo. + Seguir en







El fenómeno de los k-dramas llegaron a Netflix y son furor

La plataforma Netflix volvió a captar la atención de los fanáticos de los dramas asiáticos con el estreno de una nueva serie coreana de tono romántico que, en muy pocos días, logró meterse entre los contenidos más vistos del momento. La producción se sumó al catálogo casi en silencio, pero rápidamente empezó a escalar posiciones en el ranking y a generar comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios la recomiendan por su mezcla de emoción, sensibilidad y una estética cuidada.

El fenómeno no sorprende si se tiene en cuenta el crecimiento sostenido del interés por las series coreanas en todo el mundo. En los últimos años, Netflix apostó fuerte por este tipo de historias y el público respondió con entusiasmo, consolidando a los k-dramas como uno de los géneros más consumidos dentro de la plataforma. En este caso, “¿Cómo se traduce este amor?” combina romance, conflictos personales y una narrativa pensada para atrapar desde los primeros episodios.

Sinopsis de ¿Cómo se traduce este amor?, el nuevo k-drama de Netflix como se traduce este amor La historia se centra en el contraste entre dos personas que, pese a compartir el mismo idioma, no consiguen entenderse en el plano emocional. Joo Ho-jin, interpretado por Kim, es un traductor políglota capaz de dominar varias lenguas, pero completamente desorientado cuando se trata de interpretar los códigos del amor. En cambio, Cha Mu-hee, encarnada por Go, es una actriz muy famosa que brilla frente a las cámaras, aunque demuestra una gran torpeza a la hora de manejar sus vínculos sentimentales.

El proyecto también generó una fuerte expectativa porque marca el regreso de las hermanas Hong Jeong-eun y Hong Mi-ran, reconocidas por estar detrás de ficciones exitosas como Alquimia de almas (2022) y Hotel Del Luna (2019), lo que elevó el interés del público incluso antes del estreno.

Tráiler de ¿Cómo se traduce este amor? Embed - Can This Love Be Translated? | Official Trailer | Netflix Reparto de ¿Cómo se traduce este amor? Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

como Joo Ho-jin Go Youn-jung como Cha Mu-hee

como Cha Mu-hee Sta Fukushi como Hiro Kurosawa

como Hiro Kurosawa Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

como Shin Ji-seon Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

como Kim Yong-woo Hyunri como invitée