IR A
IR A

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta

Su llegada al top de lo más visto confirma, una vez más, que las producciones coreanas siguen marcando tendencia y conquistando audiencias en todo el mundo.

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta
El fenómeno de los k-dramas llegaron a Netflix y son furor

El fenómeno de los k-dramas llegaron a Netflix y son furor

La plataforma Netflix volvió a captar la atención de los fanáticos de los dramas asiáticos con el estreno de una nueva serie coreana de tono romántico que, en muy pocos días, logró meterse entre los contenidos más vistos del momento. La producción se sumó al catálogo casi en silencio, pero rápidamente empezó a escalar posiciones en el ranking y a generar comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios la recomiendan por su mezcla de emoción, sensibilidad y una estética cuidada.

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
Te puede interesar:

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

El fenómeno no sorprende si se tiene en cuenta el crecimiento sostenido del interés por las series coreanas en todo el mundo. En los últimos años, Netflix apostó fuerte por este tipo de historias y el público respondió con entusiasmo, consolidando a los k-dramas como uno de los géneros más consumidos dentro de la plataforma. En este caso, “¿Cómo se traduce este amor?” combina romance, conflictos personales y una narrativa pensada para atrapar desde los primeros episodios.

Sinopsis de ¿Cómo se traduce este amor?, el nuevo k-drama de Netflix

como se traduce este amor

La historia se centra en el contraste entre dos personas que, pese a compartir el mismo idioma, no consiguen entenderse en el plano emocional. Joo Ho-jin, interpretado por Kim, es un traductor políglota capaz de dominar varias lenguas, pero completamente desorientado cuando se trata de interpretar los códigos del amor. En cambio, Cha Mu-hee, encarnada por Go, es una actriz muy famosa que brilla frente a las cámaras, aunque demuestra una gran torpeza a la hora de manejar sus vínculos sentimentales.

El proyecto también generó una fuerte expectativa porque marca el regreso de las hermanas Hong Jeong-eun y Hong Mi-ran, reconocidas por estar detrás de ficciones exitosas como Alquimia de almas (2022) y Hotel Del Luna (2019), lo que elevó el interés del público incluso antes del estreno.

Tráiler de ¿Cómo se traduce este amor?

Embed - Can This Love Be Translated? | Official Trailer | Netflix

Reparto de ¿Cómo se traduce este amor?

  • Kim Seon-ho como Joo Ho-jin
  • Go Youn-jung como Cha Mu-hee
  • Sta Fukushi como Hiro Kurosawa
  • Lee Yi-dam como Shin Ji-seon
  • Choi Woo-sung como Kim Yong-woo
  • Hyunri como invitée
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La química entre los protagonistas y la variedad de personajes aportan dinamismo y ritmo a la historia.
play

Vaqueros, acción y una misión imposible: qué película volvió a ser tendencia en Netflix y te tiene atrapado de principio a fin

Con nuevos episodios disponibles y una base de fanáticos consolidada, La reina del flow demuestra que sigue más vigente que nunca y se reafirma como una de las novelas colombianas más populares de Netflix.
play

Esta novela colombiana tiene nuevos capítulos en Netflix y está siendo lo más visto: cómo se llama

La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. El 13 de enero, en el hotel Josun Palace, en el distrito de Gangnam-gu en Seúl, se celebró un evento para los medios de comunicación sobre “¿Cómo se traduce este amor?”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata ¿Cómo se traduce este amor?, el k-drama que es furor en el streaming

últimas noticias

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Hace 53 minutos
El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Hace 53 minutos
play
Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Hace 54 minutos
Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

Hace 56 minutos
Este control sigue siendo una exigencia central para transitar por calles y rutas.

La VTV aumentó el monto del trámite y la multa por no hacerlo: ¿a cuánto llega?

Hace 56 minutos