Operaron del corazón a un jugador de Rosario Central: qué dice el primer parte médico

El defensor central, de 29 años, fue intervenido en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, donde se le practicó una ablación cardíaca por arritmia.

El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

El jugador de Rosario Central Juan Cruz Komar fue operado con éxito de una arritmia cardíaca en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. Es la tercera intervención quirúrgica que sufre por la misma afección y permanecerá internado unos días más a la espera de su evolución.

En un comunicado oficial, el Canalla dio a conocer el parte médico tras la intervención quirúrgica: "El Club Atlético Rosario Central, a través de su Departamento Médico, informa que Juan Cruz Komar fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal. Allí se le practicó una ablación cardíaca por arritmia", publicó el equipo de Rosario.

El club había informado el lunes pasado sobre la cirugía tras la detección de la afección luego de una batería de estudios cardiovasculares realizados al futbolista surgido de las inferiores de Boca. Komar ya había sido tratado por este mismo problema de salud en 2024, cuando le habían practicado exámenes en la antesala de una posible transferencia a Huracán, que finalmente se frustró.

El jugador se mostró bien anímicamente previo a la operación, mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su novia en las Islas Galápagos. “Actualizando mi meme (ahora con el loco Darwin) antes de la tercera”, escribió junto a emojis de un cuchillo y un corazón. A su vez, sumó la canción Corazón con agujeritos de Chiquititas.





