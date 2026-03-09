9 de marzo de 2026 Inicio
Jugó Mundiales, pasó por Atlético de Madrid y ahora reiteró su deseo de llegar a Boca

El mediocampista uruguayo volvió a expresar públicamente su intención de vestir la camiseta xeneize, aunque reconoció que nunca existieron contactos formales.

A los 30 años, el volante mantiene intacta la ilusión de vestir la camiseta xeneize.

  • Lucas Torreira volvió a manifestar que su mayor deseo es jugar en Boca.

  • El mediocampista uruguayo actualmente tiene contrato con Galatasaray hasta 2028.

  • A sus 30 años, el volante mantiene la ilusión de vestir la camiseta azul y oro.

  • Reconoció que hasta el momento nunca hubo contactos con la dirigencia xeneize.

Lucas Torreira, mediocampista uruguayo del Galatasaray, volvió a expresar públicamente su ilusión de vestir la camiseta xeneize en algún momento de su carrera. El volante, que actualmente tiene 30 años, atraviesa un buen presente en el fútbol turco e incluso llegó a debutar recientemente como capitán de su equipo. Sin embargo, su anhelo de jugar en el club de La Ribera continúa intacto a pesar de que nunca existieron negociaciones concretas.

Desde Europa, el mediocampista volvió a referirse al tema y dejó en claro que el deseo existe desde hace tiempo, aunque también admitió que el futuro no depende exclusivamente de su voluntad, sino de una posible decisión del club.

Torreira
El mediocampista uruguayo actualmente es una pieza importante de Galatasaray.

El mediocampista uruguayo actualmente es una pieza importante de Galatasaray.

La carrera de Lucas Torreira

Lucas Torreira construyó una extensa trayectoria en el fútbol europeo desde su salida de Sudamérica. Tras dar sus primeros pasos en el profesionalismo, el mediocampista comenzó a ganar notoriedad en Pescara y luego se consolidó en Sampdoria, donde llamó la atención de varios clubes importantes del continente.

Su gran rendimiento en la Serie A le abrió la puerta al Arsenal de Inglaterra, equipo con el que disputó competiciones europeas y logró consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo. Posteriormente, el uruguayo también pasó por clubes de alto nivel como Atlético de Madrid y Fiorentina, experiencias que reforzaron su perfil internacional y le permitieron competir en distintas ligas del continente.

Actualmente, el mediocampista defiende la camiseta de Galatasaray, donde mantiene un rol importante dentro del plantel y recientemente fue capitán en un partido de la liga turca, incluso aportando un gol y una asistencia en el triunfo ante Alanyaspor.

