Insólita sanción: multaron a un club por el olor a marihuana que salía de la tribuna Ocurrió en la Liga de Portugal. El castigo aplicado al club Alberca alcanzó los 765 euros bajo el cargo de "conducta pública incorrecta". Fue tras el empate 1 a 1 frente al Santa Clara, en un partido disputado el 21 de febrero.







El "fuerte olor a cannabis" que provino de las gradas del Complexo Desportivo.

El Consejo de Disciplina de la liga de Portugal aplicó una insólita sanción al club Alverca tras el empate 1 a 1 frente al Santa Clara en el partido disputado el 21 de febrero. El organismo impuso una multa económica a raíz del comportamiento de la afición local.

La pena respondió al "fuerte olor a cannabis" que provino de las gradas del Complexo Desportivo. El aroma se originó en el Sector A7 de la tribuna oeste, un espacio que ocuparon de forma exclusiva los seguidores del equipo anfitrión.

Rafael Andrade, delegado del conjunto visitante, notificó la situación de manera constante ante las autoridades del encuentro. Según el documento oficial, el aroma persistente cerca de los bancos de suplentes provocó "malestar a todos los presentes" durante el desarrollo del juego.

El castigo financiero alcanzó los 765 euros bajo el cargo de "conducta pública incorrecta". Este monto total incluyó además una penalización por los insultos que los hinchas locales dirigieron hacia un entrenador y un futbolista del cuadro rival.

El partido correspondió a la fecha 23 de la Primeira Liga y finalizó con paridad en el marcador. Alverca, institución que cuenta con el futbolista Vinícius Júnior como propietario mayoritario, se sitúa actualmente en la décima posición del torneo.

En contraste, el Santa Clara permanece en una situación deportiva delicada. Ocupa el 17.º lugar de la clasificación y se mantiene en puestos de descenso directo a la segunda categoría.