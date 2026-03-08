La insólita anécdota de Sofía Pachano con Michael Jackson: "Es como vos papá, se maquilla como vos" En el programa de Mirtha Legrand, la actriz compartió una sorprendente anécdota con el Rey del pop durante su visita a la Argentina en la década del 90. + Seguir en







Sofía fue mamá de Vito en enero y su vida cambió por completo.

Sofía Pachano fue invitada al programa de Mirtha Legrand y sorprendió al público al contar que, cuando era niña, participó en el histórico concierto que Michael Jackson ofreció en la Argentina durante la década del 90. La actriz recordó la experiencia como una vivencia única de su infancia, vinculada a la visita del Rey del Pop al país.

El insólito episodio ocurrió cuando Michael Jackson interpretaba “Heal the World”, y fue cuando el cantante invitó a un grupo de chicos a subir al escenario, y entre ellos estuvo la hija de Aníbal Pachano. “Estuve en el show de Michael Jackson cuando vino en 1994”, recordó la bailarina en diálogo con la conductora y ante la sorpresa de todos los invitados.

Pero la sorpresa no terminó ahí: Sofía Pachano contó que, en medio del show, el propio Michael Jackson la levantó en brazos frente al público. Finalmente, recordó que cuando su padre, Aníbal Pachano, le preguntó cómo se había sentido, ella respondió con inocencia: “Es como vos, papá, se maquilla igual que vos”.

michael jacksonjpg.jpg La voz de Michael Jackson aparece en el nuevo disco de Drake A su vez, la conductora aprovechó el paso de la actriz para hablar sobre el cambio más importante que tuvo en su vida: en enero fue mamá de Vito. Sofía presentó a su bebé y conmovió a todos los presentes. Tal como lo hace en sus redes sociales, la actriz decidió preservar la identidad del pequeño evitando mostrar su rostro, aunque durante un corte se lo acercó a Mirtha Legrand para que pudiera conocerlo. En la charla, Pachano destacó el vínculo especial que el nacimiento generó con su padre, Aníbal, a quien describió como “revivido” por la llegada de su nieto. La conductora coincidió y aseguró que el niño “le salvó la vida”, mientras la actriz celebró los buenos resultados de unos estudios médicos recientes y recordó que ese mismo día era el cumpleaños de su padre.