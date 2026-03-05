Quién es Tomás Aranda, la nueva joyita de Boca que fue la figura para la victoria frente a Lanús

El juvenil de 18 fue por primera vez titular en el conjunto de Claudio Úbeda y fue partícipe de los goles en el que el Xeneize superó por 3 a 0 al Granate en La Fortaleza.

“Admiro mucho a Riquelme, a Neymar, a Messi, a Paredes. Son mis referentes”, confesó

Boca volvió a la victoria en La Fortaleza tras el 3 a 0 ante Lanús y una de sus figuras fue nada más ni nada menos que Tomás Aranda , un juvenil que despertó la ilusión del hincha y del equipo, aportando calidad y dinámica.

El juvenil de 18 años fue titular por primera vez en el ciclo de Claudio Úbeda y no decepcionó ni al entrenador , sus compañeros y a los fanáticos. Desplegó juego, pases filtrados, más dinamismo y fue partícipe de los goles en condición de visitante, cortando así una racha de cuatro partidos del Xeneize sin conocer la victoria.

En el mundo Boca venía siendo mencionado y hasta el propio Mauricio “Chicho” Serna lo definió como “el mejor jugador de las inferiores” : capitán en Séptima campeona, saltó a Reserva, le realizaron un contrato profesional en 2024 y, en 2025, explotó con la 10 en la espalda en un equipo que fue bicampeón.

En este encuentro, completó los 90 minutos y, en números, de acuerdo al sitio especializado, Aranda tuvo un 84% de efectividad en sus pases, apenas dos toques fallidos, completó tres de cuatro regates, cometió una falta y ganó 8 de 12 duelos en el suelo.

“Uno siempre sueña cuando va arrancando desde chico. Gracias a Dios, se me va dando. A seguir para adelante”, fueron sus primeras palabras postvictoria y, hablando de su juego, enumeró quiénes son sus referentes: “Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar, a (Lionel) Messi, a (Leandro) Paredes”.

El Sifón ya había expresado su apoyo al juvenil y dado un poco de confianza cuando señaló que si seguía así, no iba a tardar en ganarse la titularidad, y el pibe no falló: jugó, hizo jugar y, sobre todo, generó situaciones de gol.

La nueva joyita tiene contrato hasta diciembre de 2029, y en el club lo miran con lógica y si bien no tardará en estar en la mira de muchos clubes, desde La Boca pretenden llevarlo de a poco para que no saltee etapas.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

El próximo partido de Boca será contra San Lorenzo, que viene de empatar 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro se llevará adelante el 11 de marzo a partir de las 19:45 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del torneo, ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

El último encuentro entre el Xeneize y el Ciclón se produjo el 18 de agosto de 2024 por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera se impuso 3-2 en La Boca con goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti en contra y Miguel Merentiel. En tanto, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para San Lorenzo.