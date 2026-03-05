5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Tomás Aranda, la nueva joyita de Boca que fue la figura para la victoria frente a Lanús

El juvenil de 18 fue por primera vez titular en el conjunto de Claudio Úbeda y fue partícipe de los goles en el que el Xeneize superó por 3 a 0 al Granate en La Fortaleza.

Por
“Admiro mucho a Riquelme

“Admiro mucho a Riquelme, a Neymar, a Messi, a Paredes. Son mis referentes”, confesó

Boca volvió a la victoria en La Fortaleza tras el 3 a 0 ante Lanús y una de sus figuras fue nada más ni nada menos que Tomás Aranda, un juvenil que despertó la ilusión del hincha y del equipo, aportando calidad y dinámica.

Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

El juvenil de 18 años fue titular por primera vez en el ciclo de Claudio Úbeda y no decepcionó ni al entrenador, sus compañeros y a los fanáticos. Desplegó juego, pases filtrados, más dinamismo y fue partícipe de los goles en condición de visitante, cortando así una racha de cuatro partidos del Xeneize sin conocer la victoria.

En el mundo Boca venía siendo mencionado y hasta el propio Mauricio “Chicho” Serna lo definió como “el mejor jugador de las inferiores”: capitán en Séptima campeona, saltó a Reserva, le realizaron un contrato profesional en 2024 y, en 2025, explotó con la 10 en la espalda en un equipo que fue bicampeón.

En este encuentro, completó los 90 minutos y, en números, de acuerdo al sitio especializado, Aranda tuvo un 84% de efectividad en sus pases, apenas dos toques fallidos, completó tres de cuatro regates, cometió una falta y ganó 8 de 12 duelos en el suelo.

“Uno siempre sueña cuando va arrancando desde chico. Gracias a Dios, se me va dando. A seguir para adelante”, fueron sus primeras palabras postvictoria y, hablando de su juego, enumeró quiénes son sus referentes: “Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar, a (Lionel) Messi, a (Leandro) Paredes”.

El Sifón ya había expresado su apoyo al juvenil y dado un poco de confianza cuando señaló que si seguía así, no iba a tardar en ganarse la titularidad, y el pibe no falló: jugó, hizo jugar y, sobre todo, generó situaciones de gol.

La nueva joyita tiene contrato hasta diciembre de 2029, y en el club lo miran con lógica y si bien no tardará en estar en la mira de muchos clubes, desde La Boca pretenden llevarlo de a poco para que no saltee etapas.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

El próximo partido de Boca será contra San Lorenzo, que viene de empatar 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro se llevará adelante el 11 de marzo a partir de las 19:45 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del torneo, ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

El último encuentro entre el Xeneize y el Ciclón se produjo el 18 de agosto de 2024 por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera se impuso 3-2 en La Boca con goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti en contra y Miguel Merentiel. En tanto, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para San Lorenzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale.
play

Revivió Boca: goleó 3-0 a Lanús en el Sur y mostró su mejor versión en Torneo Apertura

Con público visitante, Boca jugará frente a Lanús desde las 21 en La Fortaleza

Un necesitado Boca le quiere arruinar la celebración de la Recopa a Lanús

Bruno Valdez rescindió y continuará su carrera en Paraguay.

Sorpresa: jugó poco en Boca, rescindió y ahora sigue su carrera en el exterior

En el banco de Rosario Cental y Racing, Coudet logró 3 victorias, 2 empates y una derrota
play

Cómo le fue a Chacho Coudet ante Boca: de aquella polémica final con Rosario Central a los clásicos con Racing

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.

C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 20 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 25 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 30 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 41 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 44 minutos