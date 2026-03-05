Un futbolista que no jugaba en Boca hace un año se retiró y volvió a su ciudad natal

Una figura del equipo azul y oro, que no jugó en 2025, anunció que deja el fútbol para dedicarse a emprendimientos personales lejos de las canchas.

Después de un año sin jugar en Boca Juniors , Cristian Lema se retiró del fútbol y regresó a Puerto Madryn, su ciudad natal, para dedicarse a emprendimientos personales. Tiene 35 años y ya había decidido que volvería a Chubut antes de diciembre , cuando finalizó su contrato con el club azul y oro.

Su decisión no estuvo influenciada por su estado físico ni porque le faltaran ofertas, otros clubes se habían acercado , pero el defensor eligió colgar los botines para dedicarse a su familia y sus proyectos en la Patagonia , según informó Infobae.

Lema jugó para Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano de Córdoba, Benfica de Portugal, Peñarol de Montevideo, Damac de Arabia Saudita, Lanús y Boca, su última experiencia. El futbolista ganó un título en Portugal y otro en Uruguay .

En su cuenta de Instagram, borró todos los posteos en los que se mostraba identificado con Boca y solamente quedan imágenes con su familia y recuerdos de sus pasos por Benfica, Newell’s, Belgrano y Peñarol.

Llegó a Boca a principios de 2024 desde Lanús, por u$s500.000, para disputar los torneos locales y la Copa Sudamericana. Fue parte de 23 de los primeros 28 partidos del equipo en el inicio de esa temporada hasta la semifinal de la Copa de la Liga. Boca fue eliminado por Estudiantes tras un penal que cometió y su expulsión.

Fue el primer refuerzo de la era Diego Martínez. Cuando renunció, Lema jugó un partido dirigido por el DT interino Mariano Herrón (triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors en la Bombonera) y otro con Fernando Gago como DT (empate 1-1 ante Deportivo Riestra, también en la Bombonera), que fue el último de su carrera profesional.

En ese último enfrentamiento se lesionó y el equipo médico de Boca le advirtió que debería descansar por varios meses. ¿El diagnóstico? "Lesión con compromiso de los ligamentos externos del tobillo izquierdo y lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior". Tuvo que pasar por el quirófano y se perdió la pretemporada 2025.

Se infiltró para bloquear una molestia en su articulación, pero la lesión se acomplejó y tuvo que pasar 20 días sin actividad de campo. Recién en abril fue considerado por Gago suplente a lo largo de siete partidos. Tras la designación de Miguel Ángel Russo como DT, pidió no viajar al Mundial de Clubes y ser negociado en el mercado de junio.

Con la asunción de Claudio Úbeda como DT, la situación permaneció igual. El deportista le argumentó al Consejo de Fútbol que ya era tarde para buscar un nuevo horizonte y optó por permanecer en la institución a cumplir su vínculo.