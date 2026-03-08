Aparecieron nuevas fotos del encuentro entre Kylian Mbappé y Ester Expósito: ¿romance confirmado? La actriz española y el subcampeón del mundo fueron vistos llegando por separado al mismo restaurante y dentro estuvieron en la misma mesa con vistas a la Torre Eiffel. Pero también se conocieron otras imágenes durante el día. + Seguir en







Según medios franceses, Mbappé y Ester Expósito estuverin juntos en España y Francia

Los rumores de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito parecen tener un capítulo más que podría confirmar definitivamente la relación de la cual, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Primero se habló de los encuentros de ambos, tanto en España como en Francia, pero ahora revelaron fotos y video donde quedaría más que demostrado que existe contacto entre ellos y que no se ocultan, disfrutando de un buen momento juntos.

En redes sociales, la cuenta @AQABABE compartió varias imágenes en las que ambos aparecen juntos, mostrando una clara complicidad. En una de ellas, se los puede ver a ambos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Incluso la actriz posteó una imagen en sus redes sociales mostrando que estaba cenando, pero si revelar su identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/2030019805697216890&partner=&hide_thread=false ester exposito ayer cenando con mbappe en paris frente a la torre eiffel pic.twitter.com/Q4X4XzXjhm — juandi (@poxelse) March 6, 2026 A esto se le suma que fueron interceptados por la prensa francesa cuando cada uno, por separados, ingresaban al mismo restaurante donde terminaron cenando en la misma mesa y, dentro fueron filmados compartiendo la velada.

Embed Kylian Mbappé disfrutando de los días en Francia con Ester Expósito pic.twitter.com/Pa5ekFVVuk — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) March 8, 2026 Por su parte, la misma cuenta también indicó que este no fue el primer encuentro entre ellos, ya que estuvieron cenando juntos el pasado 25 de febrero en la capital de España, concretamente en el rooftop del hotel Pullman de Madrid. Una noche en la que no pararon de darse besos, y que los presentes pudieron ver con sus propios ojos.