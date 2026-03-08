IR A
IR A

Aparecieron nuevas fotos del encuentro entre Kylian Mbappé y Ester Expósito: ¿romance confirmado?

La actriz española y el subcampeón del mundo fueron vistos llegando por separado al mismo restaurante y dentro estuvieron en la misma mesa con vistas a la Torre Eiffel. Pero también se conocieron otras imágenes durante el día.

Según medios franceses

Según medios franceses, Mbappé y Ester Expósito estuverin juntos en España y Francia

Los rumores de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito parecen tener un capítulo más que podría confirmar definitivamente la relación de la cual, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia
Te puede interesar:

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

Primero se habló de los encuentros de ambos, tanto en España como en Francia, pero ahora revelaron fotos y video donde quedaría más que demostrado que existe contacto entre ellos y que no se ocultan, disfrutando de un buen momento juntos.

En redes sociales, la cuenta @AQABABE compartió varias imágenes en las que ambos aparecen juntos, mostrando una clara complicidad. En una de ellas, se los puede ver a ambos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Incluso la actriz posteó una imagen en sus redes sociales mostrando que estaba cenando, pero si revelar su identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/2030019805697216890&partner=&hide_thread=false

A esto se le suma que fueron interceptados por la prensa francesa cuando cada uno, por separados, ingresaban al mismo restaurante donde terminaron cenando en la misma mesa y, dentro fueron filmados compartiendo la velada.

Embed

Por su parte, la misma cuenta también indicó que este no fue el primer encuentro entre ellos, ya que estuvieron cenando juntos el pasado 25 de febrero en la capital de España, concretamente en el rooftop del hotel Pullman de Madrid. Una noche en la que no pararon de darse besos, y que los presentes pudieron ver con sus propios ojos.

La relación de Mbappé y Ester Expósito, ¿podría generar tensión en el vestuario del Real Madrid?

Luego que se conociera la posible incipiente relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito, comenzó a surgir la duda de cómo quedará el vestuario del Real Madrid ya que Vinícius tuvo un affaire con la actriz hace menos de dos años.

El brasileño tuvo un estrecho encuentro con la española en 2022, donde también coincidieron en un viaje a Miami. La primera aparición pública fue cuando se les vio juntos en el concierto de Travis Scott en Madrid en 2024.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.
play

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo.

Una estrella de Netflix y una figura del Mundial 2026 estarían juntos: las claves del romance

Demichelis debutó con empate en Mallorca.
play

Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

Coudet inicia su ciclo con una baja importante en el plantel.

Malas noticias para Coudet: el referente de River que estará lejos de las canchas por un tiempo

últimas noticias

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Hace 14 minutos
Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Hace 15 minutos
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

Hace 41 minutos
Un tajante Donald Trump desafió al nuevo líder supremo de Irán. 

Donald Trump desafió al nuevo ayatolá: "No durará mucho tiempo sin la aprobación de EEUU"

Hace 51 minutos
Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Hace 1 hora