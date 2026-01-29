29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

El flamante refuerzo del Xeneize estuvo en el palco en el estadio, pero las cámaras lo captaron justo en el momento del gol de Santiago Núñez y su gesto no pasó inadvertido.

Por
¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

Si bien Estudiantes se quedó con los tres puntos y los flashes tras el partido ante Boca, la atención también estuvo puesta en Santiago Ascacíbar, el flamante refuerzo Xeneize. Parece que su corazón tira por el Pincha y, a través de un gesto, quedó expuesto.

Boca enfrentará a Newells por la tercera fecha del Torneo Apertura.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata

Las cámaras lo tomaron justo en el momento en el que Santiago Núñez concretó el primer gol del equipo de La Plata: en un gesto confuso, parecía verse que festejó el grito de su excompañero. En redes hay quienes aseguran que gritó el gol del equipo del qu es hincha, mientras que otros prefirieron ignorar la acción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016707855148003588&partner=&hide_thread=false

Probablemente le hayan avisado sobre su reacción, por lo que enseguida el joven tomó conocimiento de sus acciones y también se sumó a festejar el descuento de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016709481166463470&partner=&hide_thread=false

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata

Boca perdió 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y de esta manera acumula una victoria y una derrota en el campeonato.

El próximo encuentro del Xeneize será contra Newell's, que el martes empató 1-1 con Independiente en Rosario. El encuentro se llevará a cabo el domingo desde las 19:15 en la Bombonera, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato.

estudiantes boca2

El último cruce entre Boca y la Lepra se jugó en octubre de 2025, cuando se enfrentaron por la zona A del torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, el Xeneize aplastó 5-0 al equipo rosarino con un doblete de Milton Giménez, además de goles de Ayrton Costa; Brian Aguirre, quien ahora se desempeña en Estudiantes; y Lautaro Blanco.

Se tratará de un partido clave para el Xeneize, debido a que irá por su segunda victoria consecutiva en su estadio, luego de que en la primera fecha venciera 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca.
play

A Boca no le alcanzó y perdió 1-2 con Estudiantes de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.

Cuáles son los equipos del fútbol argentino con más socios

boca visita a estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporacion de ascacibar

Boca visita a Estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporación de Ascacíbar

El jugador será operado por una lesión en el tendón de Aquiles.

Es futbolista de Boca y pasará 6 meses sin jugar: grave lesión

¿Todo mal desde Boca?

Guillermo habló sobre el desplante con Tevez: el origen de la pelea entre los ídolos de Boca

Ascacíbar junto a Belmonte, uno de los jugadores con los que competirá por un puesto.

A contrarreloj, Riquelme acordó la llegada de Ascacíbar: ya se realizó la revisión y solo resta la firma

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Hace 12 minutos
El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 21 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 26 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 26 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 34 minutos