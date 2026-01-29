La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

Si bien Estudiantes se quedó con los tres puntos y los flashes tras el partido ante Boca, la atención también estuvo puesta en Santiago Ascacíbar, el flamante refuerzo Xeneize. Parece que su corazón tira por el Pincha y, a través de un gesto, quedó expuesto.
Las cámaras lo tomaron justo en el momento en el que Santiago Núñez concretó el primer gol del equipo de La Plata: en un gesto confuso, parecía verse que festejó el grito de su excompañero. En redes hay quienes aseguran que gritó el gol del equipo del qu es hincha, mientras que otros prefirieron ignorar la acción.
Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata
Boca perdió 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y de esta manera acumula una victoria y una derrota en el campeonato.
El próximo encuentro del Xeneize será contra Newell's, que el martes empató 1-1 con Independiente en Rosario. El encuentro se llevará a cabo el domingo desde las 19:15 en la Bombonera, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato.
El último cruce entre Boca y la Lepra se jugó en octubre de 2025, cuando se enfrentaron por la zona A del torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, el Xeneize aplastó 5-0 al equipo rosarino con un doblete de Milton Giménez, además de goles de Ayrton Costa; Brian Aguirre, quien ahora se desempeña en Estudiantes; y Lautaro Blanco.
Se tratará de un partido clave para el Xeneize, debido a que irá por su segunda victoria consecutiva en su estadio, luego de que en la primera fecha venciera 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo.