La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca El flamante refuerzo del Xeneize estuvo en el palco en el estadio, pero las cámaras lo captaron justo en el momento del gol de Santiago Núñez y su gesto no pasó inadvertido.







¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

Si bien Estudiantes se quedó con los tres puntos y los flashes tras el partido ante Boca, la atención también estuvo puesta en Santiago Ascacíbar, el flamante refuerzo Xeneize. Parece que su corazón tira por el Pincha y, a través de un gesto, quedó expuesto.

Las cámaras lo tomaron justo en el momento en el que Santiago Núñez concretó el primer gol del equipo de La Plata: en un gesto confuso, parecía verse que festejó el grito de su excompañero. En redes hay quienes aseguran que gritó el gol del equipo del qu es hincha, mientras que otros prefirieron ignorar la acción.

EN EL 1-0 DEL PINCHA ANTE BOCA... ¿SE LE ESCAPÓ EL GRITO DE GOL AL RUSITO ASCACIBAR? Probablemente le hayan avisado sobre su reacción, por lo que enseguida el joven tomó conocimiento de sus acciones y también se sumó a festejar el descuento de Boca.

¡¡¡LO GRITÓ EL RUSITO!!! ¡¡¡ASCACIBAR, QUE FUE JUGADOR DE ESTUDIANTES HASTA ESTE MARTES, FESTEJÓ EL DESCUENTO DE BOCA ANTE EL PINCHARRATA!!! Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata Boca perdió 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y de esta manera acumula una victoria y una derrota en el campeonato.

El próximo encuentro del Xeneize será contra Newell's, que el martes empató 1-1 con Independiente en Rosario. El encuentro se llevará a cabo el domingo desde las 19:15 en la Bombonera, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato.