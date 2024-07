Juegos Olímpicos 2024: Los Pumas seven perdieron con Francia y quedaron sin chances de medalla

Los Pumas seven lograron remontar el partido con Francia que se había puesto 21-0 luego de dos tries de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta , mientras que después se produjeron conversiones de Santiago Mare y Joaquín Pellindini , aunque no alcanzó para empatar el cruce.

Si bien el equipo argentino entrenado por Santiago Gómez Cora levantó el nivel durante el encuentro, los tries fallidos de Moneta y Matías Osadczuk, por no apoyar el balón en el in-goal, no le permitió imponerse en el marcador y lo pagó caro con otro try de Antoine Dupont sobre el final del partido.

Los Pumas seven Francia Los Pumas seven perdieron con Francia y quedaron sin chances de medalla en los Juegos Olímpicos de París. X (@SecreTurAmbDep)

En diálogo con TyC Sports, el capitán del equipo, Santiago Álvarez, reconoció el entusiasmo que tenían los jugadores en el torneo: "Veníamos con una ilusión muy grande por lo que venimos haciendo durante el año. Esto estaba dentro de las posibilidades. Francia nos hizo un gran primer tiempo, lo regalamos. En un cuartos de final no podemos hacer esto".

"Estoy muy triste porque estábamos esperando esto hace cuatro años. Me quedo con lo que conseguimos este año. Son las mejores sensaciones que sentí en estos 11 años con el equipo", agregó.