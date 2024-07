Video: la irrespetuosa acusación contra la Selección argentina tras el escándalo en los Juegos Olímpicos

En el programa emitido por ESPN en México, guatemalteco recordó los títulos que ganó Argentina y acusó que fue haciendo trampa. “Quince minutos (de descuento). ¡Qué barbaridad! ¿De qué se trataba? ¿Hasta que pudiera la Selección Argentina?", comenzó su descargo.

En el mimo análisis agregó: “A ver, si usted es aficionado a la Selección albiceleste y le duele que le digamos lo que sucedió con el Gobierno y el partido de Argentina y Perú en el 78, es su problema. Si le duele cuando le decimos que Maradona era un tramposo que metía la mano y que consumía cocaína, que está en el manual médico de la FIFA como una sustancia que incrementa el rendimiento deportivo y atlético, ese es su problema”.

— Futbol Picante (@futpicante) July 24, 2024

En esa misma línea, y sin pelos en la lengua señaló que “si les duele al decir que Bilardo quiso hacer trampa al meter anestesia en las cantimploras del partido de Italia 90 contra Brasil, sóbese”, lanzó.

Por su parte, el comunicador no dejó pasar el rendimiento de la Selección argentina en Qatar 2022: “Si les duele cuando les decimos que ha sido (Ángel) Di María, ‘Dibu’ (Martínez) y otros jugadores los que llevan el peso de la Selección y no Messi, y que en el Mundial de Qatar, donde es el grupo dueño del PSG que en ese momento estaba enojado con (Kylian) Mbappé, pero contento con Messi, y se marcaron cinco penales que no debieron marcarse; si les duele tanto todo eso, yo les pido una cosa: ganen sin polémica, ganen sin escándalo, no hagan trampa”.

“Si les duelen tanto las críticas o que no puedan doblegarnos a nosotros que siempre estamos del lado de la verdad, ese es su problema, no el nuestro. Sóbense y pónganse pomadita”, cerró.

El COA se sumó al reclamo de la AFA tras la polémica ante Marruecos en los Juegos Olímpicos 2024

El Comité Olímpico Argentino (COA) se sumó al reclamo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del escándalo por el polémico final que la Selección argentina sufrió ante Marruecos, en el debut del equipo de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su cuenta de redes sociales, el COA no solo lamentó los hechos ocurridos en la derrota de la Selección Sub-23 por 2 a 1 en Saint Étienne, sino que también se solidarizó los atletas.

“Ante los lamentables hechos ocurridos durante y después del partido de fútbol entre Argentina y Marruecos, el Comité Olímpico Argentino se solidariza con nuestros atletas y adhiere a la presentación que la Asociación del Fútbol Argentino hiciera ante la FIFA”, expresaron a través de la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

Según informó el periodista Ariel Senosiain en DSports Radio, Argentina pidió formalmente a sus pares de la FIFA que le den el partido por ganado acompañado con una lista de argumentaciones que van en sintonía con dicho pedido.