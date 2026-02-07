Juega en su selección, pero en Argentina su equipo no lo tiene en cuenta: quién es El delantero de Platense tuvo su estreno internacional, pero sin minutos en su club decidió buscar continuidad en una liga del exterior. Por + Seguir en







El pase incluye una opción de compra tras la temporada. Juan Pablo Goicochea, delantero peruano de 21 años, es protagonista de un hecho insólito: juega en su selección pero no es tenido en cuenta en su club en Argentina. Es que debutó con la mayor de su país y ahora dejará Platense para buscar continuidad en Uruguay.

El atacante había llegado al Calamar en 2024 desde Alianza Lima con proyección de selección juvenil y expectativas de crecimiento dentro del plantel profesional. Sin embargo, su adaptación no se tradujo en minutos en Primera División y su presencia quedó reducida a apariciones esporádicas.

En ese contexto, y con la necesidad de sumar rodaje, el club acordó su salida a préstamo hacia Defensor Sporting, de Uruguay, para que continúe su desarrollo en otro mercado, donde tendrá la oportunidad de pelear por un lugar en un equipo con competencia internacional.

La carrera de Goicochea Goicochea inició su formación en Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, donde comenzó a destacarse en divisiones juveniles y fue convocado de manera recurrente a las selecciones juveniles de su país. Su proyección lo llevó a disputar los últimos dos Sudamericanos Sub 20 con Perú, competencias en las que sumó experiencia internacional y consolidó su perfil como delantero de área con buen juego físico.

En 2024 fue incorporado por Platense, pero su paso por el club argentino tuvo poca continuidad. En Primera División apenas acumuló 32 minutos distribuidos en dos partidos, mientras que en la Reserva disputó 12 encuentros y marcó un gol.

A pesar de ese escaso rodaje, el atacante dio un paso importante al debutar con la selección mayor de Perú, un hito que contrastó con su realidad en el fútbol argentino. Ante ese panorama, se definió su salida a Defensor Sporting, de Uruguay, a préstamo por un año y con opción de compra, donde tendrá la posibilidad de disputar la fase preliminar de la Copa Sudamericana.