7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Juega en su selección, pero en Argentina su equipo no lo tiene en cuenta: quién es

El delantero de Platense tuvo su estreno internacional, pero sin minutos en su club decidió buscar continuidad en una liga del exterior.

Por
En Platense

En Platense, este jugador peruano apenas sumó minutos en la Primera División.

@caplatense

  • Juan Pablo Goicochea debutó en la selección mayor de Perú con apenas 21 años.

  • En Platense solo disputó 2 partidos en Primera desde su llegada.

  • El delantero se marchará a préstamo a Defensor Sporting de Uruguay.

  • El pase incluye una opción de compra tras la temporada.

Juan Pablo Goicochea, delantero peruano de 21 años, es protagonista de un hecho insólito: juega en su selección pero no es tenido en cuenta en su club en Argentina. Es que debutó con la mayor de su país y ahora dejará Platense para buscar continuidad en Uruguay.

Al central se le fue la pierna contra Casemiro.
Te puede interesar:

Video: el tremendo planchazo del Cuti Romero que terminó en tarjeta roja

El atacante había llegado al Calamar en 2024 desde Alianza Lima con proyección de selección juvenil y expectativas de crecimiento dentro del plantel profesional. Sin embargo, su adaptación no se tradujo en minutos en Primera División y su presencia quedó reducida a apariciones esporádicas.

En ese contexto, y con la necesidad de sumar rodaje, el club acordó su salida a préstamo hacia Defensor Sporting, de Uruguay, para que continúe su desarrollo en otro mercado, donde tendrá la oportunidad de pelear por un lugar en un equipo con competencia internacional.

La carrera de Goicochea

Goicochea inició su formación en Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, donde comenzó a destacarse en divisiones juveniles y fue convocado de manera recurrente a las selecciones juveniles de su país. Su proyección lo llevó a disputar los últimos dos Sudamericanos Sub 20 con Perú, competencias en las que sumó experiencia internacional y consolidó su perfil como delantero de área con buen juego físico.

En 2024 fue incorporado por Platense, pero su paso por el club argentino tuvo poca continuidad. En Primera División apenas acumuló 32 minutos distribuidos en dos partidos, mientras que en la Reserva disputó 12 encuentros y marcó un gol.

A pesar de ese escaso rodaje, el atacante dio un paso importante al debutar con la selección mayor de Perú, un hito que contrastó con su realidad en el fútbol argentino. Ante ese panorama, se definió su salida a Defensor Sporting, de Uruguay, a préstamo por un año y con opción de compra, donde tendrá la posibilidad de disputar la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.

Es el nuevo Echeverri y recibió elogios del propio Diablito: pichón de crack

Facundo Colidio será uno de los delanteros de River. 

River y Tigre se enfrentan en el Monumental en busca de llegar a la punta

Julián Álvarez acumula millones de seguidores en sus redes sociales. 

Julián Álvarez se suma al Quiet Luxury: su look minimalista en tonos tierras que son tendencia en el mundo

Zeballos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Boca.

El monto millonario que pide Boca por Changuito Zeballos: es una fortuna

La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa.
play

Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico

Rating Cero

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
play

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

últimas noticias

play

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

Hace 17 minutos
El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Hace 22 minutos
La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Hace 44 minutos
Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Hace 1 hora
Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Hace 1 hora