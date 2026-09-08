9 de septiembre de 2026 Inicio
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Sanción ejemplar en el fútbol Senior: expulsaron de por vida al jugador de San Miguel que noqueó a un juez de línea

Ocurrió durante un partido entre Racing y San Miguel en el predio Tita Mattiussi. La Liga Senior inhabilitó a perpetuidad al agresor, desafectó al club de la competencia y el hecho derivó en una denuncia penal.

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El equipo de San Miguel Senior fue desafectado de la competencia.

El equipo de San Miguel Senior fue desafectado de la competencia.

Un grave episodio de violencia sacudió al fútbol Senior durante el encuentro de la categoría +35 entre Racing Club y San Miguel. A los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba empatado 3 a 3 en el predio Tita Mattiussi de Avellaneda, el futbolista Raúl Hernán García agredió con un brutal golpe en el rostro al juez de línea Pablo Javier Valles. La respuesta de la Liga Senior del Fútbol Argentino fue ejemplificadora: resolvió la "expulsión definitiva y perpetua" del jugador de toda competencia o actividad organizada por la entidad.

Diego Milito junto a Gustavo Costas.
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La ejemplificadora sanción de la Liga de Fútbol Senior.

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El ataque se desencadenó luego de que Valles levantara el banderín para señalar una infracción favorable a Racing, lo que provocó la insólita reacción del agresor. Tras recibir el impacto, el asistente perdió el conocimiento y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde permaneció internado tras detectársele una fractura de tabique nasal y diversas contusiones. Ante la gravedad de lo sucedido, el árbitro principal del compromiso, Pablo Diéguez, decidió suspender el partido de manera definitiva.

Además de la inhabilitación permanente para García, la comisión directiva y los delegados de la categoría dictaminaron la expulsión inmediata e irrevocable del equipo +35 de San Miguel de todas las competencias oficiales por lo que resta de la temporada. En el plano judicial, la agresión derivó en una causa penal radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda bajo la carátula de lesiones leves, tras la denuncia formalizada por la víctima.

El comunicado oficial del Senior de San Miguel tras la brutal agresión.

El comunicado oficial del Senior de San Miguel tras la brutal agresión.

A raíz del hecho, los informes de la Comisaría Avellaneda Sexta Gerli pusieron el foco en el operativo de seguridad del predio ubicado en Pitágoras y Mansilla. De acuerdo con las actuaciones policiales, la cobertura de los partidos de la categoría Senior está a cargo de una empresa de seguridad privada y no se solicita la presencia preventiva de una ambulancia.

El escándalo provocó una fuerte repercusión e intercambio de comunicados entre los clubes involucrados. Desde Racing Club Senior repudiaron categóricamente el hecho y expresaron su solidaridad con el referí agredido. Por su parte, la dirigencia de San Miguel emitió un mensaje en el que pidió disculpas públicas, asegurando que el futbolista reconoció su error y se encuentra profundamente arrepentido, aunque enfatizaron que ningún desacuerdo arbitral justifica la violencia en el deporte.

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