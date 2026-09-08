Paso a paso, cómo hacer el trend de los años '80 con inteligencia artificial La herramienta permite recrear el estilo visual de los 80 a partir de cualquier foto actual con un prompt bien construido. Por Agregar C5N en









Hay que tener en cuenta la calidad de la imagen que se sube y la precisión del prompt que se escribe. Redes sociales

El trend de las fotos estilo años 80 generadas con inteligencia artificial se convirtió en uno de los fenómenos más comentados de las redes sociales en los últimos días. La herramienta detrás del fenómeno es Gemini, el sistema de IA de Google, que permite transformar vestuario, peinado, entorno, iluminación y textura visual de una foto sin alterar los rasgos de la persona que aparece en ella.

Miles de usuarios comenzaron a pedirle al sistema que imaginara cómo habrían lucido sus fotos actuales en otra década, con los colores intensos, el grano analógico y los peinados con volumen característicos de aquellos años. El resultado, cuando la instrucción está bien escrita y la foto de base es adecuada, logra una recreación sorprendentemente convincente.

La clave del proceso está en dos variables. Hay que tener en cuenta la calidad de la imagen que se sube y la precisión del prompt que se escribe. Una foto borrosa, oscura o tomada desde lejos puede hacer que la herramienta modifique detalles importantes de la persona, por lo que la selección inicial de la fotografía condiciona buena parte del resultado final.

Gemini Cómo hacer con IA el trend de los años '80 El proceso arranca con la elección de la imagen de base. Conviene usar una foto donde el rostro se vea con claridad, con buena iluminación, resolución suficiente y pocos filtros aplicados. Estas condiciones permiten que el sistema reconozca mejor los rasgos faciales, el tono de piel y la estructura del rostro antes de intervenir sobre los elementos estéticos.

La pose también influye en el resultado. Una foto frontal o ligeramente lateral hace que sea más facil que la herramienta conserve la posición original mientras transforma el contexto. Cuando en la imagen aparece más de una persona, la instrucción debe aclarar quién debe mantenerse igual y si la edición se aplicará a todos los integrantes de la escena. Una vez seleccionada la foto, el usuario la carga dentro de una conversación con Gemini y escribe el prompt con las indicaciones sobre la década, el vestuario, el maquillaje, el escenario y la terminación visual que busca.

Redes sociales El punto más importante del prompt es pedir de forma explícita que el modelo conserve la identidad de la persona. Una base sólida para comenzar es la siguiente instrucción: "Transforma esta foto para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década". A partir de ahí se pueden sumar detalles como chaqueta vaquera, hombreras, pelo con volumen, maquillaje con sombras intensas, luces de neón o fondo de estudio con colores rosa, azul y violeta. La estética ochentosa no depende solo de la ropa. Una foto actual tiene nitidez y colores distintos a los de una imagen analógica de época, por lo que el prompt puede incorporar elementos como grano de película, leves imperfecciones, contraste alto, flash directo o colores ligeramente desaturados. El contexto elegido también importa, ya que una sala con muebles de época, una pista de patinaje, un boliche o una sala de arcade dan resultados más auténticos cuanto más precisamente se describan.