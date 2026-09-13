13 de septiembre de 2026 Inicio
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Este es el truco natural para eliminar los pulgones de tu jardín: no necesitarás pesticidas

Un sencillo método permite combatir las plagas que afectan a las plantas del espacio verde. Qué alternativas existen para mantenerlos bajo control sin recurrir a químicos.

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Los pulgones pueden afectar el crecimiento de las plantas y convertirse rápidamente en una plaga difícil de controlar.

Los pulgones pueden afectar el crecimiento de las plantas y convertirse rápidamente en una plaga difícil de controlar.

  • Cómo combatir los pulgones de forma natural
  • Qué métodos caseros se pueden utilizar en el jardín
  • Por qué las mariquitas pueden ser aliadas contra esta plaga
  • Qué relación existe entre los pulgones y las hormigas

Existe un metodo casero que permite combatir las plagas del espacio verde sin recurrir a productos químicos. Cómo prepararlo y aplicarlo en las plantas. Este es el truco natural para eliminar los pulgones de tu jardín: no necesitarás pesticidas

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Los pulgones pueden convertirse en un verdadero problema para quienes tienen plantas, ya que se alimentan de su savia y pueden afectar su crecimiento. Sin embargo, existen alternativas caseras para intentar controlar estas plagas sin recurrir directamente a productos químicos.

Las plantas afectadas suelen presentar hojas enrolladas, deformadas o con signos de debilitamiento. Por eso, detectar la presencia de estos pequeños insectos a tiempo es clave para evitar que el problema avance.

Como es el truco casero para evitar a los pulgones en tu jardín

Una de las alternativas consiste en aprovechar algunos elementos que pueden encontrarse fácilmente en casa o en comercios especializados. El objetivo es crear una solución que permita tratar las plantas afectadas y reducir la presencia de estos insectos. Entre las opciones mencionadas se encuentra el jabón negro, utilizado como insecticida natural contra diferentes plagas.

Para preparar la mezcla, se deben combinar aproximadamente tres cucharadas de jabón negro líquido con un litro de agua caliente. Una vez preparada, la solución debe dejarse enfriar y colocarse en un pulverizador. Luego puede aplicarse sobre las zonas de la planta donde se encuentren los pulgones.

Además de los preparados caseros, el propio ecosistema del jardín puede convertirse en un aliado para controlar los pulgones. Las mariquitas, por ejemplo, se alimentan de estos insectos y pueden ayudar a reducir su presencia. También existen algunas especies de avispas que actúan como depredadores o parásitos de los pulgones.

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