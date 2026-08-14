Juan Martín del Potro y la medalla de plata en Río 2016 que fue bisagra para el renacer de su carrera: "Tenía pensado retirarme en los Juegos Olímpicos"

El tandilense tenía pensado dejar la actividad ante una posible derrota ante Novak Djokovic en el debut de los JJOO, pero un triunfo le abrió el camino para una de las etapas más importantes de su carrera: un título de Masters 1000, otra final de Grand Slam, la tan ansiada Copa Davis y un ranking histórico.

Entre tantos títulos y momentos importantes de su carrera, Juan Martín del Potro ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el 14 de agosto de 2016 . Pero ese logro tuvo un significado especial porque llegó después de una nueva lesión y en un momento en el que el tandilense no sabía cuánto más podría jugar al tenis. De hecho, tenía decidido retirarse si perdía en la primera ronda. El rival era Novak Djokovic, pero Del Potro ganó y comenzó un torneo que terminó con una final ante Andy Murray y una medalla de plata que marcó un nuevo inicio.

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Del Potro llegó a Brasil lejos de los primeros puestos del ranking, precisamente en el N°141 . Ese mismo año había regresado a las canchas tras una larga inactividad por la lesión en su muñeca derecha. En los anteriores Juegos Olímpicos, los cuales se disputaron en Londres, ganó la presea de bronce ante Djokovic , tras haber caído ante Roger Federer en semis en el césped.

Ahora bien, el Río 2016, la situación física era distinta. Venía con resaca de lesiones y cansado de luchar. La mala suerte en el sorteo fue extrema, le tocó el serbio, por ese entonces el número 1 del mundo, en el debut. En una charla para la empresa Sancor Salud reveló algo que nadie sabía y que hoy le da más valor a lo conseguido.

“En 2016 intento volver a jugar y tuve que cambiar la técnica de mi revés y ya no me trataban como el top 10 que había sido. Antes de ir a Río les había dicho que era mi último torneo para hacer un papel digno y me dijeron que me tocaba Djokovic y dije ‘Es la señal para retirarme del tenis’. En la Villa Olímpica, en un sector, hay un stand de comidas rápidas 24 horas para todos los atletas, entonces fui a comer papitas, hamburguesas, todo. Empecé mi despedida ”, contó por primera vez.

Pero contra todos los pronósticos, lo venció en dos sets: 7-6 y 7-6 y dio una de las grandes sorpresas de los Juegos. Ese partido fue un renacer porque no solo fue una victoria, sino que fue triunfo ante el número 1. Después también superó a Rafael Nadal en semifinales y llegó a la final, donde perdió ante Andy Murray, pero se quedó con la de plata.

Del Potro, medalla de plata en Río 2016.

Ese resultado cambió su carrera. Del Potro recuperó la confianza y empezó a demostrar que todavía podía competir contra los mejores. Apenas unas semanas después llegó hasta los cuartos de final del US Open, torneo en el que había sido campeón en 2009. En Nueva York volvió a sentir el cariño de la gente y terminó el año como uno de los grandes protagonistas del tenis.

El día después de la medalla de plata y los nuevos logros: Del Potro, otra vez protagonista

Pero el camino no fue fácil. Justo unas semanas después, se dio a conocer el famoso video de Delpo entrenando: “Esto es así, chicos: uno está solo en el gimnasio, no hay nadie. Diluvia en Buenos Aires, las ganas de entrenar son muy pocas, las ganas de salir de la cama son muy pocas, no tener a nadie que lo motive ni que lo acompañe hace mucho más difícil todo. Pero el orgullo y el amor propio es mucho más fuerte, y yo estoy acá gracias a ustedes que son mis amigos, y siempre me bancaron cuando estuve muy mal. Entonces ahora todo el esfuerzo es para que puedan disfrutar verme jugar y para que durante muchos años más estemos todos juntos peleando porque yo pueda ser feliz adentro de una cancha”.

Ese video fue grabado en abril de 2016. Las lesiones en las muñecas habían marcado una etapa muy dura y, más adelante, también tuvo problemas en las rodillas, pero más adelante. Cada regreso implicaba empezar otra vez. Sin embargo, Del Potro nunca dejó de intentarlo y logró volver a instalarse entre los mejores jugadores del circuito.

Ese mismo año, se consagró en Estocolmo y después llegó la tan ansiada Copa Davis, la cual es fue cosechando durante todo el año con el viejo formato. Con Daniel Orsanic a la cabeza y junto con Guido Pella, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y otros nombres, lograron levantar la Ensaladera por primera vez en la historia argentina.

Del Potro junto a Mayer, Delbonis, Pella y Orsanic. Redes sociales

Del Potro, campeón en Indian Wells, N°3 y finalista de US Open, una vez más

En 2018 llegó uno de los momentos más importantes de ese renacer. En Indian Wells consiguió el primer Masters 1000 de su carrera después de vencer a Roger Federer en una final muy pareja. El argentino salvó tres puntos de campeonato antes de quedarse con el título. Fue su 22° trofeo y una de las victorias más importantes de su carrera.

Delpo derrotó a Federer en la final de Indian Wells. Redes sociales

Ese mismo año alcanzó el mejor ranking de su carrera. El 10 de agosto de 2018 apareció como número 3 del mundo, un logro enorme si se tiene en cuenta que en febrero de 2016 había llegado a estar en el puesto 1045. En poco más de dos años había pasado de no saber si podría volver a jugar al tenis a ocupar un lugar entre los tres mejores del mundo.

La historia todavía tenía otro capítulo en el US Open, su torneo favorito. En 2018, nueve años después de ganar su único Grand Slam, Del Potro volvió a llegar a la final del torneo. Para alcanzar ese partido volvió a vencer a Rafael Nadal y se ganó otra vez el apoyo del público de Nueva York. En la definición perdió ante Novak Djokovic, pero ese resultado confirmó que estaba nuevamente entre los mejores del mundo.

Después llegaron nuevos problemas físicos y otras operaciones que hicieron cada vez más difícil sostener su carrera. Del Potro siguió intentando regresar, pero las lesiones en las rodillas terminaron limitando sus posibilidades. En febrero de 2022 jugó en el Argentina Open su último partido profesional ante Federico Delbonis y, entre lágrimas, dejó su vincha sobre la red. A los 33 años, puso punto final a una carrera cargada de éxitos.

El adiós de Del Potro en su casa y con su gente. Télam.

Fue aquella victoria ante Djokovic, aquella victoria ante Nadal y aquella medalla de plata de Río 2016 que marcó un antes y un después. Fue el momento en el que Del Potro volvió a creer y confiar en sí mismo para seguir yendo por más. Delpo logró volver a poner la bandera argentina entre las más importantes del deporte y hoy, diez años más tarde, lo seguimos recordando.