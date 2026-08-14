Atención usuarios tren San Martín: el Gobierno cerró cuatro estaciones de forma inesperada

De cara al fin de semana largo, el servicio del tren San Martín se verá modificado. Conocé los días y horarios en los que no se podrá acceder.

Será durante el fin de semana largo de agosto.

Desde Trenes Argentinos informaron que durante el fin de semana largo, el tren San Martín circulará con servicio limitado y por una serie de mejoras en las vías y mantenimiento cuatro estaciones permanecerán cerradas: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal .

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Además, informaron que el tren San Martín circulará con recorrido limitado en el domingo 16/8 y lunes 17/8 de 7:30 a 16 h los entre Villa del Parque - Pilar / Dr. Cabred, por obras en zona de vías.

#TrenSanMartín Por obras en zona de vías, el domingo 16/8 y lunes 17/8, de 7.30 a 16h, los trenes circularán con un cronograma especial y servicio limitado entre #VilladelParque y #DrCabred . Más información en: https://t.co/VLDdNwJHp5 y en la app Trenes Argentinos. pic.twitter.com/8db6Safb10

En esa línea por obras de renovación de vías, del sábado 15/8 al lunes 17/8 los trenes no llegarán a Retiro tanto del Ramal Tigre : interrumpido. Ramal J. L. Suárez y Bmé como el Mitre : reducidos Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre.

Estaciones: Retiro | C. del Torre | Belgrano C | Núñez | Rivadavia | Vicent López | Olivos | La Lucila | Martínez | Acassuso | San Isidro | Beccar | Victoria | Virreyes | San Fernando | Carupá | Tigre

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Tren de la Costa):

Retiro: 130 A, 130 B, Subte C + D

130 A, 130 B, Subte C + D C. del Torre: 130 A + 60 // 101 + 60

130 A + 60 // 101 + 60 Belgrano C: 130 B + 21 E

130 B + 21 E Núñez: 29 // 59

29 // 59 Rivadavia: 60 + 161

60 + 161 Vicent López: 60 // 59

60 // 59 Olivos: 168 // 203 // 365

168 // 203 // 365 La Lucila / Martínez: Bmé. Mitre + TDC

Bmé. Mitre + TDC Acassuso / San Isidro / Beccar / Victoria / Virreyes / San Fernando / Carupá: 60 // 343 // 203 // 365

60 // 343 // 203 // 365 Tigre: 203 // 365, 343 Tigre

Paradas: Colectivo | Subte | Tren de la Costa

Trenes Argentinos comunicó que se hicieron pruebas y el servicio volvería a la normalidad en los próximos días. NA

RETIRO - MITRE | ALTERNATIVA LÍNEA MITRE

Estaciones: Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | Coghlan | Saavedra | J.B. Justo | Florida | C. Dr. Cetrángolo | Bmé. Mitre

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):

Retiro: 130 A, Subte C + D

130 A, Subte C + D 3 de Febrero: 152, Subte C + D

152, Subte C + D Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D

93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D Colegiales / Belgrano R / Coghlan: 130 A-B + 60

130 A-B + 60 Saavedra: 19 + 130 B

19 + 130 B J.B. Justo: 41 // 76

41 // 76 Florida / C. Dr. Cetrángolo / Bmé. Mitre: 203 // 430 // 21 // 71, LBN + 60

Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte

RETIRO - SUÁREZ | LÍNEA MITRE

Estaciones:Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | L. M. Drago | Gral. Urquiza | Pueyrredón | Miguelete | San Martín | San Andrés | Malaver | Ballester | Chilavert | Villa Ballester | J. L. Suárez

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):

Retiro: 130 A, Subte C + D

130 A, Subte C + D 3 de Febrero: 152, Subte C + B

152, Subte C + B Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D

93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D Colegiales / Belgrano R: 161 // 41

161 // 41 L. M. Drago: 114 // 151 + 107

114 // 151 + 107 Gral. Urquiza / Pueyrredón: 169 // 107 + 176

169 // 107 + 176 Miguelete: 175

175 San Martín: 161 // 343

161 // 343 San Andrés: 670

670 Malaver: 78 B

78 B Ballester / Chilavert / Villa Ballester / J. L. Suárez: 87 A, 670 G, LBN + 87

Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte