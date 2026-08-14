14 de agosto de 2026 Inicio
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Atención usuarios tren San Martín: el Gobierno cerró cuatro estaciones de forma inesperada

De cara al fin de semana largo, el servicio del tren San Martín se verá modificado. Conocé los días y horarios en los que no se podrá acceder.

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Será durante el fin de semana largo de agosto. 

Será durante el fin de semana largo de agosto. 

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Desde Trenes Argentinos informaron que durante el fin de semana largo, el tren San Martín circulará con servicio limitado y por una serie de mejoras en las vías y mantenimiento cuatro estaciones permanecerán cerradas: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

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Además, informaron que el tren San Martín circulará con recorrido limitado en el domingo 16/8 y lunes 17/8 de 7:30 a 16 h los entre Villa del Parque - Pilar / Dr. Cabred, por obras en zona de vías.

En esa línea por obras de renovación de vías, del sábado 15/8 al lunes 17/8 los trenes no llegarán a Retiro tanto del Ramal Tigre: interrumpido. Ramal J. L. Suárez y Bmé como el Mitre: reducidos Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre.

Cierre de estaciones y servicio reducido: alternativas de viaje

RETIRO - TIGRE | LÍNEA MITRE

Estaciones: Retiro | C. del Torre | Belgrano C | Núñez | Rivadavia | Vicent López | Olivos | La Lucila | Martínez | Acassuso | San Isidro | Beccar | Victoria | Virreyes | San Fernando | Carupá | Tigre

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Tren de la Costa):

  • Retiro: 130 A, 130 B, Subte C + D
  • C. del Torre: 130 A + 60 // 101 + 60
  • Belgrano C: 130 B + 21 E
  • Núñez: 29 // 59
  • Rivadavia: 60 + 161
  • Vicent López: 60 // 59
  • Olivos: 168 // 203 // 365
  • La Lucila / Martínez: Bmé. Mitre + TDC
  • Acassuso / San Isidro / Beccar / Victoria / Virreyes / San Fernando / Carupá: 60 // 343 // 203 // 365
  • Tigre: 203 // 365, 343 Tigre

Paradas: Colectivo | Subte | Tren de la Costa

Trenes Argentinos comunicó que se hicieron pruebas y el servicio volvería a la normalidad en los próximos días.

Trenes Argentinos comunicó que se hicieron pruebas y el servicio volvería a la normalidad en los próximos días.

RETIRO - MITRE | ALTERNATIVA LÍNEA MITRE

Estaciones: Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | Coghlan | Saavedra | J.B. Justo | Florida | C. Dr. Cetrángolo | Bmé. Mitre

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):

  • Retiro: 130 A, Subte C + D
  • 3 de Febrero: 152, Subte C + D
  • Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D
  • Colegiales / Belgrano R / Coghlan: 130 A-B + 60
  • Saavedra: 19 + 130 B
  • J.B. Justo: 41 // 76
  • Florida / C. Dr. Cetrángolo / Bmé. Mitre: 203 // 430 // 21 // 71, LBN + 60

Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte

RETIRO - SUÁREZ | LÍNEA MITRE

Estaciones:Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | L. M. Drago | Gral. Urquiza | Pueyrredón | Miguelete | San Martín | San Andrés | Malaver | Ballester | Chilavert | Villa Ballester | J. L. Suárez

Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):

  • Retiro: 130 A, Subte C + D
  • 3 de Febrero: 152, Subte C + B
  • Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D
  • Colegiales / Belgrano R: 161 // 41
  • L. M. Drago: 114 // 151 + 107
  • Gral. Urquiza / Pueyrredón: 169 // 107 + 176
  • Miguelete: 175
  • San Martín: 161 // 343
  • San Andrés: 670
  • Malaver: 78 B
  • Ballester / Chilavert / Villa Ballester / J. L. Suárez: 87 A, 670 G, LBN + 87

Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte

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