Atención usuarios tren San Martín: el Gobierno cerró cuatro estaciones de forma inesperada

Desde Trenes Argentinos informaron que durante el fin de semana largo, el tren San Martín circulará con servicio limitado y por una serie de mejoras en las vías y mantenimiento cuatro estaciones permanecerán cerradas: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal.
Además, informaron que el tren San Martín circulará con recorrido limitado en el domingo 16/8 y lunes 17/8 de 7:30 a 16 h los entre Villa del Parque - Pilar / Dr. Cabred, por obras en zona de vías.
En esa línea por obras de renovación de vías, del sábado 15/8 al lunes 17/8 los trenes no llegarán a Retiro tanto del Ramal Tigre: interrumpido. Ramal J. L. Suárez y Bmé como el Mitre: reducidos Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre.
Cierre de estaciones y servicio reducido: alternativas de viaje
RETIRO - TIGRE | LÍNEA MITRE
Estaciones: Retiro | C. del Torre | Belgrano C | Núñez | Rivadavia | Vicent López | Olivos | La Lucila | Martínez | Acassuso | San Isidro | Beccar | Victoria | Virreyes | San Fernando | Carupá | Tigre
Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Tren de la Costa):
- Retiro: 130 A, 130 B, Subte C + D
- C. del Torre: 130 A + 60 // 101 + 60
- Belgrano C: 130 B + 21 E
- Núñez: 29 // 59
- Rivadavia: 60 + 161
- Vicent López: 60 // 59
- Olivos: 168 // 203 // 365
- La Lucila / Martínez: Bmé. Mitre + TDC
- Acassuso / San Isidro / Beccar / Victoria / Virreyes / San Fernando / Carupá: 60 // 343 // 203 // 365
- Tigre: 203 // 365, 343 Tigre
Paradas: Colectivo | Subte | Tren de la Costa
Trenes Argentinos comunicó que se hicieron pruebas y el servicio volvería a la normalidad en los próximos días.
NA
RETIRO - MITRE | ALTERNATIVA LÍNEA MITRE
Estaciones: Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | Coghlan | Saavedra | J.B. Justo | Florida | C. Dr. Cetrángolo | Bmé. Mitre
Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):
- Retiro: 130 A, Subte C + D
- 3 de Febrero: 152, Subte C + D
- Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D
- Colegiales / Belgrano R / Coghlan: 130 A-B + 60
- Saavedra: 19 + 130 B
- J.B. Justo: 41 // 76
- Florida / C. Dr. Cetrángolo / Bmé. Mitre: 203 // 430 // 21 // 71, LBN + 60
Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte
RETIRO - SUÁREZ | LÍNEA MITRE
Estaciones:Retiro | 3 de Febrero | Carranza | Colegiales | Belgrano R | L. M. Drago | Gral. Urquiza | Pueyrredón | Miguelete | San Martín | San Andrés | Malaver | Ballester | Chilavert | Villa Ballester | J. L. Suárez
Alternativas de viaje (Colectivo / Subte / Línea Belgrano Norte):
- Retiro: 130 A, Subte C + D
- 3 de Febrero: 152, Subte C + B
- Carranza: 93 C + 151 A // 92 + 67 A, Subte E + D
- Colegiales / Belgrano R: 161 // 41
- L. M. Drago: 114 // 151 + 107
- Gral. Urquiza / Pueyrredón: 169 // 107 + 176
- Miguelete: 175
- San Martín: 161 // 343
- San Andrés: 670
- Malaver: 78 B
- Ballester / Chilavert / Villa Ballester / J. L. Suárez: 87 A, 670 G, LBN + 87
Paradas: Colectivo | Subte | Línea Belgrano Norte