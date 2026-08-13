Luis Cavanagh se defendió de la denuncia de Romina Gaetani: "Jamás golpeé a una mujer"

El empresario se enfrentó a las cámaras tras las acusaciones de la actriz, describió cómo fue la relación y brindó detalles de una violenta escena ocurrida en su casa de Pilar: "Ella tenía ataques de ira".

Tras la denuncia por violencia de género presentada por Romina Gaetani , Luis Cavanagh afirmó en LAM que la actriz tuvo ataques de ira luego de sus intentos de separación, negó haber ejercido violencia contra ella y describió los conflictos que atravesaron durante la relación.

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Cavanagh aseguró que las dificultades aparecieron con mayor intensidad cuando intentó ponerle fin al vínculo, señaló que la actriz "empezó a tener ataques de ira" y recordó un episodio ocurrido en 2024. "Me quiso romper dos sillazos también en la cabeza, igual que esta vez, solamente que los esquivé", sostuvo sobre aquella primera situación que, según su relato, terminó con un cachetazo.

Después de aquella separación, el empresario contó que ambos decidieron intentar recomponer la relación porque todavía estaba enamorado de la actriz. "Dije: vamos a poner una terapia de pareja y vamos a hacer algo para ver si lo podemos lograr", explicó, aunque reconoció que los momentos de tensión volvieron a aparecer.

Al referirse a la dinámica de la pareja, Cavanagh señaló que los cambios de ánimo de Gaetani podían surgir de manera inesperada y que no encontraba una explicación para esas reacciones. "De repente, si le saltaba la chapa, yo decía: ¿qué pasó? Y no sé bien por qué, no tengo idea", afirmó durante la entrevista.

El empresario ubicó el último conflicto después de su tercera decisión de terminar la relación y relató que, tras la salida de Gaetani, se metió en la pileta de su casa de Pilar. Al salir, afirmó que vio el automóvil de la actriz dar varias vueltas alrededor de la propiedad y decidió encerrarse.

Según su reconstrucción, Gaetani llegó hasta la vivienda y comenzó a golpear con fuerza una ventana de doble vidrio. "Bajé porque lo iba a romper y, si lo rompía, se iba a cortar y desangrarse", explicó Cavanagh, quien decidió abrirle la puerta pese a que temía una nueva reacción violenta.

Una vez dentro de la casa, Cavanagh afirmó que la actriz tomó una silla y quiso utilizarla contra él, además de intentar romper un ventanal. "Me corro un poco para el costado, le bajo la silla", relató sobre la maniobra que, según sostuvo, realizó para evitar que el objeto impactara contra su cabeza.

El empresario también explicó que luego recibió golpes de puño y patadas, por lo que aseguró que tomó las manos de Gaetani para impedir que continuara la agresión. "La idea mía era que no pase de ahí", sostuvo, al describir cómo intentó llevarla hacia la puerta para que abandonara la propiedad.

Luis Cavanagh y Romina Gaetani.

"No tengo ninguna denuncia": el argumento de Luis Cavanagh tras la acusación de Romina Gaetani por violencia de género

Frente a las acusaciones que pesan sobre él, Cavanagh fue categórico al negar cualquier antecedente de violencia física contra mujeres. "Jamás golpeé a una mujer en mi vida. No tengo ninguna denuncia de nada", afirmó, y sostuvo que su conducta durante el episodio tuvo como objetivo evitar que la situación terminara con consecuencias mayores.

Cavanagh también aseguró que existen registros de las cámaras de seguridad de su vivienda y que pretende que esos elementos sean considerados en la causa. Además, pidió que su psicóloga de pareja pueda declarar sobre los conflictos que atravesaron, aunque señaló que la profesional no tendría intención de presentarse ante la Justicia.