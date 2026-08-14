Catástrofe en Japón: al menos seis muertos por lluvias e inundaciones La Prefectura reportó complicaciones en el tránsito terrestre y aéreo debido a la enorme cantidad de pasajeros varados en el aeropuerto Narita. Por Agregar C5N en









Las inundaciones dejaron al menos seis muertos.

Un temporal de lluvias récord azotó este viernes a la localidad de Chiba, en Japón, dejando un saldo de al menos seis personas muertas, un desaparecido y miles de damnificados.

El fenómeno meteorológico, calificado por el gobernador regional Toshihito Kumagai como una "situación extremadamente inusual", acumuló más de 360 milímetros de agua en apenas 24 horas, provocando graves inundaciones en plena temporada alta de vacaciones.

Las precipitaciones anegaron carreteras y vías férreas, además de provocar el corte de energía eléctrica en más de 22.000 hogares. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno desplegó efectivos del Ejército para respaldar las labores de emergencia mientras cientos de ciudadanos debieron pernoctar en centros de evacuación temporales habilitados en edificios gubernamentales.

Alerta por las intensas lluvias e inundaciones en Japón



Un severo temporal puso en máxima alerta a las autoridades del país asiático tras el registro de precipitaciones torrenciales, mientras los organismos meteorológicos instan a la población a resguardarse ante el… pic.twitter.com/XUuCspbeCv — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 14, 2026 Japón: las inundaciones causaron estragos en la infraestructura El colapso de las vías de acceso golpeó con fuerza la movilidad internacional, dejando a unas 7.000 personas varadas en el Aeropuerto Internacional de Narita durante la noche. Los viajeros debieron improvisar camas en las terminales tras recibir agua y mantas por parte del personal del recinto.