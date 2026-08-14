Catástrofe en Japón: al menos seis muertos por lluvias e inundaciones

Un temporal de lluvias récord azotó este viernes a la localidad de Chiba, en Japón, dejando un saldo de al menos seis personas muertas, un desaparecido y miles de damnificados.
La Prefectura reportó complicaciones en el tránsito terrestre y aéreo debido a la enorme cantidad de pasajeros varados en el aeropuerto Narita.
Un temporal de lluvias récord azotó este viernes a la localidad de Chiba, en Japón, dejando un saldo de al menos seis personas muertas, un desaparecido y miles de damnificados.
El fenómeno meteorológico, calificado por el gobernador regional Toshihito Kumagai como una "situación extremadamente inusual", acumuló más de 360 milímetros de agua en apenas 24 horas, provocando graves inundaciones en plena temporada alta de vacaciones.
Las precipitaciones anegaron carreteras y vías férreas, además de provocar el corte de energía eléctrica en más de 22.000 hogares. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno desplegó efectivos del Ejército para respaldar las labores de emergencia mientras cientos de ciudadanos debieron pernoctar en centros de evacuación temporales habilitados en edificios gubernamentales.
El colapso de las vías de acceso golpeó con fuerza la movilidad internacional, dejando a unas 7.000 personas varadas en el Aeropuerto Internacional de Narita durante la noche. Los viajeros debieron improvisar camas en las terminales tras recibir agua y mantas por parte del personal del recinto.
Pese a los masivos embotellamientos y a la suspensión temporal de varios trayectos de tren, la situación comenzó a estabilizarse progresivamente este viernes con la reanudación paulatina del transporte ferroviario hacia la capital y la normalización de las operaciones aéreas, aunque las aerolíneas advierten sobre posibles retrasos.