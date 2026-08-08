Roger Federer cumple 45 años y se mantiene ligado al deporte desde un rol empresarial: a qué marcas está ligado

El suizo se retiró del tenis profesional en 2022 y continuó vinculado a las actividades deportivas a través de distintos sellos. Hoy en día es socio mayoritario de distintas empresas líderes en el mundo actual.

Durante años, Roger Federer hizo historia dentro de una cancha de tenis. Ganó 20 Grand Slams, se convirtió en una de las grandes figuras del deporte y construyó una imagen propia. Pero detrás del tenista también se fue formando un perfil que hoy tiene cada vez más peso: el empresario. Hoy cumple 45 años, ya tiene un rol establecido y es la cara de algunas marcas.

Su retiro no significó el final de su vínculo con el tenis ni de los negocios que construyó durante su carrera. Al contrario, Federer aprovechó el reconocimiento que consiguió para meterse de lleno en distintos proyectos, asociarse con grandes marcas y desarrollar productos propios. Todo ese recorrido lo llevó a construir una fortuna que actualmente alcanza los u$s1.000 millones.

Esto lo explica su exitosa carrera deportiva, la cual lo llevó a conseguir los mejores sponsors, ser la cara de marcas importantes y ser socio de otras. Esto lo pudo terminar de establecer ya retirado porque es cuando se terminó de cerrar con distintos sellos.

Mientras Federer seguía liderando y siendo unos de los campeones más reconocidos del tenis, junto con figuras como Rafael Nadal y Novak Djokovic, en 2013 se unió a Tony Godsick, Ian McKinnon y Dirk Ziff para crear una empresa llamada Team8. Al día de hoy siguen todos juntos.

Godsick es director ejecutivo de la empresa International Management Group (IMG) y, al igual que la empresa de Gerard Piqué, Kosmos –organizadora de la Copa Davis- Team8 es creadora y propietaria mayoritaria de la Laver Cup.

Si bien el torneo no reparte puntos ATP y es una exhibición, reúne a los mejores tenistas del mundo a representar al equipo Europa y el Resto del mundo. En una entrevista en la CNBC, Federer reveló: "En un viaje a Shanghái, junto a Tony (Godsick), surgió la idea de hacer algo para preservar el legado del juego e incorporar a los jóvenes emergentes y que pudieran aprender de los mejores, como John (McEnroe) y Björn (Borg)".

Team8 es también catalogada como la empresa rival a Kosmos. Incluso Federer fue uno de los mayores críticos del formato nuevo de la Copa Davis, el cual ya lleva casi 10 años de vigencia. Piqué tuvo intenciones de tenerlo como representante de Suiza en el certamen cuando era jugador.

"Él está en un punto de carrera que prioriza torneos emblemáticos porque tiene una edad en la que las piernas dan para lo que dan. Entiendo que en septiembre priorizará la Laver Cup (organizada por Team 8), pero igual en noviembre se lo puede plantear. Hay que hablarlo", había explicado. Sin embargo, Federer no puso ningún tipo de dudas y se negó: "No conozco a Gerard Piqué. No sé en qué tenemos que trabajar. Nunca nos hemos reunido".

Incluso, en la Laver Cup fue donde decidió jugar por última vez. Si bien el retiro fue en cancha, su último partido fue con Rafael Nadal en la competencia y jugaron un dobles juntos. Allí dio unas palabras e hizo oficial su cierre en el tenis.

El día en el que Roger Federer se retiró en la Laver Cup. Redes sociales

Roger Federer y su vínculo con la marca On

Durante su carrera también fue la cara de marcas importantes como Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Credit Suisse y Moet&Chandon. Pero en sus últimos años de jugador, al dejar Nike, se asoció a Uniqlo, la firma de ropa deportiva y la cual le dio la posibilidad de ser uno de los mayores socios de On.

Precisamente en 2019, se convirtió en socio activo de la marca de calzado de tenis y de running. En 2020, debutó en la Bolsa de Nueva York con acciones valuadas en u$s24 y al poco tiempo en u$s51. La compañía salió de la pandemia con ingresos superiores a u$s425 millones. Para el primer trimestre del 2021, las ventas alcanzaron los u$s343 millones, lo que marca un 85% más en comparación 2020.

Federer con las zapatillas On. Redes sociales

Según indicó El economista, en 2024 la empresa vale alrededor de u$s11.000 millones en la Bolsa. Incluso tiene un objetivo de ser una de las marcas que se instalen en el podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Roger aporta su perspectiva única como uno de los atletas más influyentes y admirados del deporte de élite del mundo. Juntos, pretendemos crear productos y experiencias únicos para los fans de On de todo el mundo”, indica la propia marca en su página oficial.

Dentro de su vínculo con On también nació The Roger, la línea de zapatillas que Federer desarrolló junto a la marca. El proyecto lleva su nombre y busca combinar el diseño inspirado en el tenis con un estilo pensado para el uso cotidiano. Así, Federer no quedó solamente como embajador de On, sino que pasó a participar de manera directa en la creación y desarrollo de productos de la compañía.

Federer como socio de la marca On. Redes sociales

Pero On no es la única empresa con la que Federer mantiene vínculos. También trabaja con otras marcas que aparecen en sus redes sociales, como Oliver Peoples. A pesar de su retiro, el suizo continúa siendo una persona activa en las redes y mantiene su relación con el deporte desde distintos lugares, algo que también le permite seguir siendo una figura atractiva para nuevos sponsors.

El lado solidario: Roger Federer Foundation

Más allá de sus negocios y acuerdos comerciales, Federer también mantiene un fuerte vínculo con proyectos sociales a través de la Roger Federer Foundation. La organización fue creada en 2003 y tiene como objetivo mejorar las oportunidades educativas de niños y jóvenes, principalmente en África y Suiza.

La fundación trabaja con distintos proyectos relacionados con la educación y busca que los chicos puedan acceder a mejores oportunidades para desarrollar sus capacidades. A lo largo de los años, el propio Federer participó de diferentes actividades y utilizó su imagen para impulsar las iniciativas de la organización.

Federer y su fundación. Redes sociales

De esta manera, el extenista construyó una etapa posterior a su carrera profesional que va mucho más allá de sus inversiones y acuerdos con grandes marcas. Entre empresas, productos, torneos y proyectos sociales, Federer logró mantener vigente su nombre y convertir la imagen que construyó durante sus años como uno de los mejores tenistas de la historia en una marca que continúa generando valor después de su retiro.