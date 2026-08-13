Marcelo Gallardo suena para dirigir a una importante selección tras su último paso en River El entrenador podría continuar su carrera dirigiendo por primera vez a un combinado nacional. Las negociaciones con la federación avanzan, aunque todavía sin un acuerdo definitivo. Por Agregar C5N en









Marcelo Gallardo podría dar un nuevo paso en su carrera como DT.

Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato para dirigir a la selección de Ecuador, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) iniciara la búsqueda de un nuevo entrenador al concretarse la salida de Sebastián Beccacece. Según informó el periodista César Luis Merlo, el "Muñeco" ya mantuvo una reunión con Francisco Egas, presidente del organismo, aunque las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.

Actualmente, Gallardo se encuentra sin club desde su desvinculación de River Plate en febrero de 2026. La FEF necesitaba encontrar un reemplazante para Beccacece, cuyo contrato finalizaba junto con el Mundial 2026 y que dejó el cargo al quedar eliminado con México por los dieciseisavos de final luego de caer 2-0 ante México.

De concretarse, la llegada de Gallardo a la selección ecuatoriana representaría su primera experiencia como entrenador de un combinado nacional. Se espera que se llegue a una definición para fines de agosto. Por el momento, el dato concreto es que ya existió un primer encuentro entre ambas partes, aunque restan definiciones para que la negociación se cierre formalmente.

Redes sociales Cómo le fue a Marcelo Gallardo en su último ciclo en River El segundo ciclo de Gallardo al mando de River se extendió durante 18 meses, desde su llegada en agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis, hasta su partida en medio de una profunda crisis futbolística. En ese período, el entrenador disputó 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%, aunque sin sumar ningún título en esta etapa.

El primer semestre de esa segunda experiencia había generado ilusión, con 10 victorias, 10 empates y solo cinco derrotas en 25 encuentros, incluyendo un triunfo ante Boca de visitante. Pese a eso, durante 2025 el rendimiento del equipo comenzó a resentirse, con caídas en la Supercopa Internacional ante Talleres, en el Torneo Apertura frente a Platense, y una temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

El quiebre definitivo se dio al quedar eliminados en la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, golpe del que el plantel nunca logró recuperarse anímicamente. Tras ese resultado, River encadenó una racha de 10 derrotas, dos victorias y un empate, incluyendo la caída ante Boca en La Bombonera, único traspié en superclásicos durante todo este ciclo. La crisis se profundizó en los primeros meses de 2026, con tres derrotas consecutivas en las primeras seis fechas del Apertura, cerrando con la caída ante Vélez en Liniers que confirmó su decisión de terminar su segunda etapa. En total, el equipo acumuló 12 derrotas en sus últimos 20 encuentros, una racha que la institución no atravesaba desde 1910, marcando el fin de un ciclo que contrastó fuertemente con los 14 títulos conseguidos durante su primera etapa al mando del Millonario, entre 2014 y 2022.