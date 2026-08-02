Etcheverry, Navone y Cerúndolo, los grandes protagonistas de una gira positiva sobre polvo de ladrillo

Los tenistas argentinos tuvieron una temporada positiva en la superficie por excelencia y sumaron tres títulos, dos finales y un triunfo importante que dio que hablar en el mundo entero.

La temporada de polvo de ladrillo llegó a su fin y dejó un balance positivo para el tenis argentino. Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone conquistaron títulos ATP , mientras que Román Burruchaga y el propio Navone alcanzaron finales. Además, Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las grandes sorpresas del año al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, en Roland Garros, una victoria que puso a la bandera argentina en boca de todo el mundo.

Si bien el cierre de la gira no fue el mejor, el comienzo de la temporada fue muy sólido y permitió que varios argentinos sumaran puntos importantes para mantenerse o acercarse al Top 100 del ranking ATP. En total se disputaron 19 torneos sobre polvo de ladrillo y solo un jugador logró ganar más de un título: Sinner, líder del ranking mundial .

El argentino destacado fue Tomás Etcheverry, quien consiguió el título más importante para el país sobre esta superficie al consagrarse en el ATP 500 de Río de Janeiro , el primero de esa categoría en su carrera. Antes había alcanzado las semifinales de Buenos Aires, donde cayó frente al posterior campeón, Francisco Cerúndolo.

La final de Río frente a Alejandro Tabilo estuvo marcada por la lluvia, ya que las semifinales también debieron completarse ese mismo domingo, lo que obligó a ambos finalistas a afrontar una exigencia física mayor. Además del título, Etcheverry llegó a los cuartos de final de Houston, a la tercera ronda de Madrid y a las semifinales de Kitzbühel. Cerró la gira con 18 victorias , igualando a Jannik Sinner como uno de los jugadores con más triunfos en la superficie lenta.

Otro de los grandes protagonistas fue Mariano Navone, que firmó 17 victorias y 10 derrotas . El oriundo de 9 de Julio fue campeón en Bucarest tras eliminar, entre otros, a Botic van de Zandschulp, y también alcanzó la final del ATP de Ginebra luego de superar a Cameron Norrie, Jaume Munar y Casper Ruud.

El argentino derrotó a Daniel Mérida en 3 sets. Redes sociales

En Roland Garros no pudo mantener ese nivel y cayó en la segunda ronda frente al eventual semifinalista Jakub Mensik. Más tarde llegó a los cuartos de final de Kitzbühel y terminó una muy buena temporada sobre arcilla, que lo dejó en el puesto 44 del ranking mundial.

Francisco Cerúndolo disputó menos torneos sobre esta superficie, pero igualmente consiguió un balance positivo con 15 victorias y ocho derrotas. Comenzó el año con una gran alegría al conquistar el ATP de Buenos Aires, un título que se le había negado tras perder las dos finales anteriores.

Fran Cerúndolo venció a Luciano Darderi. ATP

En Río de Janeiro quedó eliminado en la segunda ronda, torneo en el que también expresó su malestar por no tener el tiempo de descanso entre partidos, a pesar de haber hecho request. Luego alcanzó las semifinales en Santiago y los cuartos de final en Múnich, donde fue eliminado por Alexander Zverev. En Roland Garros cayó en la tercera ronda frente a Zachary Svajda y cerró una temporada regular sobre polvo de ladrillo.

Entre los nombres que también dejaron una buena imagen aparece Thiago Tirante, que consiguió 15 victorias sobre arcilla y firmó la mejor temporada de su carrera. Alcanzó los cuartos de final en Río de Janeiro, las semifinales en Houston y los cuartos en Bastad.

Por su parte, Román Burruchaga quedó muy cerca de levantar su primer trofeo ATP. Sumó 12 victorias en la gira, fue finalista en Houston, semifinalista en Umag y alcanzó los cuartos en Estoril, donde perdió frente a Alexander Blockx. El salto que dio durante 2026 confirmó su crecimiento dentro del circuito que, si bien no tenía objetivos claros, tal y como anticipó en C5N.com en 2025, pudo superar sus números de temporadas anteriores.

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Juan Manuel Cerúndolo también dejó uno de los momentos más recordados del año. Alcanzó los cuartos de final en Río y las semifinales en Gstaad, pero su actuación más resonante llegó en Roland Garros. En la segunda ronda sorprendió al derrotar al número uno del mundo, Jannik Sinner. El italiano se quedó con los dos primeros sets, pero sufrió el calor y el argentino aprovechó la oportunidad para dar vuelta el partido y firmar una de las victorias más importantes de su carrera. Su camino terminó en cuarta ronda frente a Matteo Berrettini, luego de haber acumulado casi 15 horas en cancha durante sus primeros cuatro encuentros.

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Entre las noticias positivas para el tenis argentino también destacó Lautaro Midon, que consiguió su primera victoria en un cuadro principal de ATP tras haber debutado en Buenos Aires luego de superar la clasificación.

En el circuito femenino, Solana Sierra continuó con su crecimiento al alcanzar la tercera ronda de Roland Garros, la cuarta ronda en Madrid y la tercera en Roma, donde fue eliminada por Coco Gauff.

La temporada sobre polvo de ladrillo dejó un sabor dulce. Los tres campeonatos, las dos finales y el crecimiento de varios jugadores consolidó un balance positivo a nivel general. Además, 10 tenistas están en el top 100 del ranking ATP y Solana Sierra dice presente en el WTA. Mientras que, en el top 200 también aparecen Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini.

Mejores resultados argentinos sobre polvo de ladrillo en 2026

Tomás Etcheverry: campeón del ATP 500 de Río de Janeiro

Francisco Cerúndolo: campeón del ATP 250 de Buenos Aires

Mariano Navone: campeón del ATP 250 de Bucarest

Román Burruchaga: finalista del ATP 250 de Houston

Mariano Navone: finalista del ATP 250 de Ginebra

Líderes de victorias sobre polvo de ladrillo en 2026