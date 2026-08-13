13 de agosto de 2026 Inicio
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Se desplomó en un partido, lo declararon muerto y despertó en la morgue: la historia surrealista de un futbolista

El fútbol africano quedó conmocionado por un insólito e inexplicable diagnóstico médico que rozó la tragedia.

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Un surrealista caso sucedió en Nigeria con un futbolista.

Un surrealista caso sucedió en Nigeria con un futbolista.

Un hecho totalmente insólito y escalofriante sacudió al fútbol de Nigeria durante un encuentro de pretemporada entre el Katsina United y Niger Tornadoes. El defensor Chinedu Ozor se desvaneció de manera repentina sobre el terreno de juego en los minutos iniciales del compromiso, desatando la desesperación de sus compañeros y de todos los presentes. Tras una revisión de urgencia por parte del cuerpo médico, el futbolista fue diagnosticado sin vida en el lugar.

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La consternación fue absoluta y el propio club emitió un comunicado oficial en sus redes sociales lamentando la partida del deportista. Sin embargo, la historia dio un vuelco milagroso e inexplicable horas más tarde en el Hospital General de Katsina. Mientras el cuerpo del jugador se encontraba en la morgue del establecimiento sanitario, los profesionales notaron que movía una mano, descubriendo que aún conservaba signos vitales en su organismo.

Ante la atónita mirada de los profesionales de la salud, el futbolista fue derivado de manera urgente a la unidad de terapia intensiva para ser asistido con oxígeno. La noticia fue ratificada por su antiguo equipo, el Heartland, que llevó tranquilidad a los hinchas: “Fuentes fidedignas afirman que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital tras mostrar, según se informa, signos de movimiento. Actualmente está recibiendo oxígeno mientras los médicos trabajan para reanimarlo”.

La versión oficial sobre lo que pasó con el futbolista

Frente al revuelo internacional provocado por el desafortunado diagnóstico, la dirigencia de la institución nigeriana tuvo que salir a brindar explicaciones detalladas sobre la cadena de fallos médicos. Nasir Gide, vocero oficial del Katsina United, reconstruyó los dramáticos minutos posteriores al colapso en el campo de juego y admitió las severas negligencias en el protocolo sanitario que derivaron en la falsa confirmación del deceso del deportista.

Según detalló el representante del equipo, la supuesta muerte fue certificada de manera consecutiva por profesionales de dos centros de salud distintos en medio del caos del traslado. “Cuando lo trasladamos de urgencia a un hospital cercano, un médico confirmó su fallecimiento. Recogimos el informe policial y lo llevamos de vuelta al Hospital General de Katsina, donde también se confirmó su fallecimiento”, argumentó el portavoz sobre los pasos formales que se siguieron previo al hallazgo en la morgue.

A pesar del trágico error del personal sanitario, los especialistas médicos trabajan a contrarreloj en el centro de alta complejidad para lograr la completa estabilización del defensor. Cabe remarcar que la víctima de esta insólita falla de diagnóstico había cerrado su contratación con la entidad deportiva a comienzos de este mes, convirtiéndose de forma involuntaria en el protagonista de uno de los sucesos más surrealistas del deporte africano.

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