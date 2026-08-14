Juicio a Pity Álvarez: qué otros músicos de rock argentino tuvieron que enfrentar a los tribunales

De las condenas por femicidio, violación o la tragedia de Cromañón a denuncias por amenazas, lesiones, apología del delito o tenencia de drogas. Un repaso por los casos más resonantes que llevaron a diferentes músicos a sentarse en el banquillo de los acusados.

A lo largo de décadas, diversas figuras del rock argentino debieron responder ante la Justicia por diversos motivos. Hoy es el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez , quien se encuentra en pleno juicio oral por el homicidio de su vecino y supuesto "dealer" Cristian Díaz , ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Pero no fue el único que estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

El historial registra variados expedientes, que van desde trágicos episodios de violencia hasta querellas por dichos vertidos en el escenario o faltas menores contra la ley.

Entre los antecedentes más graves se encuentran las duras condenas dictadas contra el exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei, o contra Cristian Aldana, exlíder de El Otro Yo, por abuso sexual. Asimismo, los restantes miembros de Callejeros fueron condenados por la tragedia de República Cromañón .

La nómina judicial incluye procesos por incitación a la violencia, como los dichos de Gustavo Cordera , y causas por amenazas o lesiones que involucraron a Ricardo Iorio y Charly García .

Completan este panorama histórico los célebres debates sobre drogas de Andrés Calamaro y Gustavo Bazterrica , este último con un fallo de la Corte Suprema que cambió la jurisprudencia del país.

Eduardo Vázquez, el exbaterista de Callejeros que roció con alcohol y prendió fuego a su esposa

Además de haber estado involucrado en la tragedia de República Cromañón en 2004 —en la que fallecieron 194 personas, entre ellas su madre—, el baterista de Callejeros fue autor del femicidio de su esposa, Wanda Taddei, en febrero de 2010.

Durante una discusión en su vivienda del barrio porteño de Mataderos, Vázquez la roció con alcohol y la prendió fuego, provocándole quemaduras graves en más del 50% de su cuerpo que le causaron la muerte once días después.

En 2012, la Justicia condenó al músico a 18 años de prisión al interpretar que había actuado bajo "emoción violenta". Sin embargo, al año siguiente la Cámara Federal de Casación Penal desestimó dicho atenuante y elevó la pena a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema.

Eduardo Vázquez fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de su mujer

Tras haber estado preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, Vázquez fue trasladado en 2023 al Penal de Devoto, donde continúa cumpliendo su condena.

Cristian Aldana, exlíder de El Otro Yo condenado por violación

En 2019, la Justicia condenó al guitarrista y cantante de El Otro Yo a 22 años de prisión tras hallarlo culpable de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en cuatro de los siete casos llevados a juicio oral. Sin embargo, en 2022, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó dos de las absoluciones previas, lo consideró culpable de esos casos adicionales y elevó la pena definitiva a 25 años de prisión.

Los delitos por los que fue condenado Aldana, una figura central del rock alternativo argentino, ocurrieron entre los años 1999 y 2010. La Justicia consideró que, aprovechándose de su fama, su posición de poder y la profunda admiración de las víctimas —todas eran fanáticas de EOY y menores de edad al momento de los hechos—, el músico invitaba a las adolescentes a su casa o a espacios privados, donde las manipulaba psicológicamente y las sometía sexualmente.

Télam

Aldana cumple su condena en la cárcel de Marcos Paz, donde está preso desde diciembre de 2016, cuando fue detenido de manera preventiva a partir de las múltiples denuncias presentadas por las víctimas.

Los músicos de Callejeros, condenados por el incendio de Cromañón

La causa judicial por la tragedia de Cromañón tuvo un largo recorrido de revisiones penales. Aunque en el juicio oral de 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 absolvió a los músicos de las acusaciones por el incendio del boliche, en 2011 la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo.

El tribunal determinó que la banda operó como coorganizadora del show junto al gerenciador Omar Chabán, compartiendo responsabilidad por el hacinamiento del público y el uso ilícito de pirotecnia en un recinto cerrado. Los integrantes de Callejeros fueron condenados por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y cohecho activo.

Tras varias apelaciones, en 2016 la Corte Suprema dejó firmes las penas de prisión efectiva para los miembros del grupo: 7 años para el cantante y líder Patricio Fontanet; 5 para los guitarristas Maximiliano Djerfy y Elio Delgado, el bajista Cristian Torrejón y el saxofonista Juan Carbone, y 6 para el baterista Eduardo Vázquez, que ya había sido condenado a cadena perpetua por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei.

A excepción de Vázquez, que está preso en el penal de Devoto, el resto de los músicos se encuentra hoy en libertad.

Gustavo Cordera, una frase desafortunada y una causa por incitación a la violencia

En agosto de 2016, durante una charla con estudiantes de TEA, el exlíder de Bersuit Vergarabat causó indignación al afirmar que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". La difusión del audio provocó la cancelación de sus shows y la inmediata apertura de una causa penal impulsada por la Asociación Civil de Red de Víctimas de Violencia, el Instituto Nacional de Mujeres y el INADI.

La Justicia Federal procesó al músico bajo el delito de "incitación a la violencia colectiva". Los magistrados consideraron que sus dichos no estaban amparados por la libertad de expresión, promovían la violencia hacia el colectivo femenino y naturalizaban delitos graves dentro de un marco público.

En abril de 2019, el tribunal le otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation), exigiéndole realizar capacitaciones sobre perspectiva de género y retractarse de manera pública. En noviembre de 2020, tras comprobar el cumplimiento de los compromisos fijados, la Justicia dictó su sobreseimiento definitivo.

Ricardo Iorio y una amenaza de muerte que no pudo ser probada

En enero de 2018, el padre del metal pesado argentino fue acusado de amenazar de muerte a un policía en una estación de servicio en Sierra de la Ventana. El agente denunció que, tras una discusión, Iorio le mostró un arma de fuego y le dijo: "Andate de acá o te hago boleta". El fundador de V8, Hermética y Almafuerte fue detenido y se le secuestró una pistola cargada en su camioneta.

Aunque la fiscalía desestimó la acusación por falta de pruebas, la querella apeló para elevar la causa a juicio oral en Bahía Blanca. Durante el debate, la parte acusadora solicitó un año y medio de prisión en suspenso, mientras que la defensa del cantante sostuvo que solo existió un cruce verbal.

La hija de Ricardo Iorio sufrió un accidente de tránsito

En abril de 2021, la Justicia absolvió a Iorio al concluir que ni las cámaras ni los testigos acreditaron la amenaza. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones confirmó la absolución definitiva, dando por cerrado el proceso judicial de manera favorable para el músico, que falleció de un infarto en octubre de 2023.

Charly García, el piletazo y la acusación por lesiones en Mendoza

En marzo de 2000, un día antes de tirarse a la pileta desde el noveno piso de un hotel en Mendoza, Charly García protagonizó un altercado en un bar. Una mujer denunció que el músico la agredió con una silla luego de un entredicho por un autógrafo y un vaso volcado. Fue detenido y se le abrió una causa por lesiones leves.

Tras dos años y medio de instrucción, en octubre de 2002 se llevó a cabo el juicio oral. Durante el debate, el artista se declaró inocente y sostuvo que él había sido la verdadera víctima del ataque. Los relatos de los testigos sobre la gresca resultaron confusos e inconsistentes.

Finalmente, la Justicia resolvió absolver al músico de manera definitiva. La resolución se produjo luego de que el fiscal desestimara los cargos al no hallar evidencias de su autoría. De esta forma, el proceso judicial concluyó sin ninguna sanción penal. Say no more.

Andrés Calamaro y la absurda causa por la frase del "porrito"

En noviembre de 1994, durante un multitudinario recital gratuito en la Plaza Moreno de La Plata por el 112º aniversario de la ciudad, el Salmón pronunció desde el escenario una frase que marcaría un hito judicial: "Me estoy sintiendo tan a gusto que me fumaría un porrito".

La declaración motivó una denuncia penal promovida por un abogado que acusó al músico de haber inducido públicamente a la juventud al consumo de sustancias. La Justicia Federal le inició un expediente por presunta apología del delito y violación al artículo 12 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), delito que contemplaba penas de dos a seis años de prisión.

Aunque en una primera instancia el cantante fue sobreseído, la Cámara Federal revocó la medida y resolvió elevar la causa a juicio oral, dando inicio a un insólito proceso que se dilató durante más de una década.

En abril de 2005, más de diez años después del show, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata absolvió de manera definitiva a Calamaro. El fallo se produjo luego de que el propio fiscal desestimara la acusación al señalar que los dichos habían representado una "inconveniencia", pero no una conducta delictiva ni un llamado directo al delito.

Gustavo Bazterrica y el fallo histórico sobre tenencia de drogas

En 1981, en plena dictadura militar, la policía allanó el domicilio del exguitarrista de Los Abuelos de la Nada y le secuestró 3,6 gramos de marihuana y 0,06 de cocaína. A raíz del procedimiento, la Justicia lo condenó a un año de prisión en suspenso por violar el artículo 6 de la Ley 20.771, que penalizaba la posesión de estupefacientes.

El abogado Joe Stefanolo, defensor del músico, apeló la sentencia argumentando que castigar la tenencia para uso personal resultaba inconstitucional. El reclamo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se abrió un debate inédito sobre los límites de la intervención del Estado en las acciones privadas de los ciudadanos y la protección del derecho a la intimidad.

En agosto de 1986, el máximo tribunal absolvió a Bazterrica y declaró inconstitucional castigar el consumo personal. Apoyado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el histórico "Fallo Bazterrica" sentó un precedente clave al establecer que las conductas privadas sin perjuicio a terceros están exentas de la autoridad de los jueces.