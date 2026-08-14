Juicio a Pity Álvarez: declara un amigo de la víctima que intentó parar la pelea Carlos Ulises Stiempcich estaba junto con a Cristian Díaz cuando intentó frenar la discusión, por eso su declaración será clave. También se presentarán vecinos del barrio Samoré. Por Agregar C5N en









Una nueva jornada de juicio. Redes sociales

El juicio contra el “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz avanza con una declaración clave y se trata de Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a la víctima el día del crimen e intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

El testimonio está previsto para la audiencia del miércoles, pero todo se postergó y, desde las 10, hablará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El vecino podrá aportar su propia versión y, según la investigación, Stiempcich estaba junto a Díaz sentado en un banco a 50 metros de donde Pity salió acompañado.

También, para el viernes están citados Carlos Ulises Stiempcich estaba junto con la víctima cuando intentó frenar la discusión y será clave. También vecinos de mi casa opinan lo mismo, todos del barrio Samoré.

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.