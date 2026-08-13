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Gran Hermano: un enfrentamiento entre dos participantes dejó la casa al borde del colapso

Dos participantes del reality volvieron a enfrentarse y se dijeron sus verdades cara a cara, una situación que dejó a sus compañeros en medio de un clima de tensión.

Tensión en la casa más famosa del país.

Tensión en la casa más famosa del país.

Telefe

Luana Fernández tuvo una fuerte pelea con Danelik Galazán luego de elegirla para que la acompañe de cara a la final de Gran Hermano. Cuando la participante reingresó a la casa, Luana inmediatamente la tomó como su aliada y creyó que su llegada podría ser una oportunidad para reconciliarse, pero el nuevo cruce dejó la convivencia al borde del colapso.

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Durante la primera etapa del reality, ambas habían jugado juntas, pero al final terminaron tan peleadas que Luana celebró a viva voz cuando la otra quedó eliminada por el voto de la gente.

Para la mala suerte de Fernández, la revancha no resultó como esperaba y en menos de 48 horas la relación entre ellas fue de mal en peor, a tal punto que Luana no se guardó nada y le dijo lo que pensaba en la cara: "Sos una desagradecida", palabras que terminaron con ambas discutiendo en el patio.

"Te elegí con buena intención, la gente lo sabe. Me arrepiento", reconoció Luana. Frente a esto, la novia de Brian Sarmiento fue dura. "No hay feeling entre nosotras. Cuando me fui, por poco me tirabas con una silla. Te portaste re mal, vos sabés bien que no se hace. El juego estaba terminado", lanzó.

"Yo quería que te fueras y te fuiste, Danelik. Listo. Ahora te llamé y volviste", respondió Luana frente al reclamo. Y su compañera retrucó: "Yo acá podría haber entrado sin vos. Te lo digo en la cara. Fue una mala decisión y eso te hace una pésima jugadora".

"Seré mala jugadora, pero una buena persona. Me equivoqué, estoy arrepentida, pero lo hice con el corazón. Vos ahora me venís a jugar en contra", respondió Luana, que sigue en camino para la gran final. El ida y vuelta continuó, lo que marca un camino sin retorno en la relación.

Luana se arrepintió y pidió la expulsión de Danelik de Gran Hermano

Una fuerte interna está sacudiendo a Gran Hermano: Generación Dorada luego de que Luana Fernández se arrepintiera de haber elegido a Danelik Galazán para regresar a la casa. Apenas horas después del reingreso de quien había sido su examiga, la participante pidió que el público intervenga para sacarla del reality.

La decisión generó sorpresa porque Luana había seleccionado a Danelik con la expectativa de recuperar una alianza dentro del juego. Sin embargo, la convivencia hizo que cambiara rápidamente de opinión y considerara que su elección podía terminar perjudicándola.

Desde el confesionario, Luana dejó en claro que ya no quería compartir el juego con Danelik y expresó su arrepentimiento por haberla elegido. "En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya", manifestó.

La participante incluso trasladó su pedido fuera de la casa y convocó a sus seguidores a apoyar una nueva estrategia. "Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik", solicitó, en un intento por revertir las consecuencias de su propia elección.

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