El Apache habló sobre el fallecimiento de Jorge Messi y contó cómo atravesó la pérdida de su propio papá mientras todavía era futbolista.

Carlos Tévez se solidarizó con Lionel Messi y recordó el duro momento que vivió tras la muerte de su padre

Carlos Tevez se solidarizó con Lionel Messi luego de la muerte de su padre, Jorge Messi , y recordó el difícil momento que atravesó cuando falleció su propio papá. El exdelantero de Boca contó que tuvo que afrontar situaciones similares mientras todavía era futbolista y destacó el esfuerzo realizado por el capitán argentino para continuar jugando pese al dolor.

“Mi pésame a la familia Messi. Me tocó vivir todo el Mundial y la verdad veíamos que no era una situación simple estar en ese momento” , expresó Tevez en una entrevista con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

El Apache explicó que pudo comprender de cerca lo que atravesaba Messi porque durante dos años su padre estuvo internado mientras él debía continuar con su carrera profesional. “Yo lo viví muy de cerca porque mi papá estuvo internado dos años y yo tenía que salir a la cancha a jugar y para mí no era fácil. Me tocó muy de cerca”, recordó.

En ese sentido, Tevez destacó especialmente la capacidad de Messi para ponerse a disposición de la Selección argentina pese a la situación personal que atravesaba. “Es una situación donde él la fue llevando hasta donde pudo y la verdad es que hay que sacarse el sombrero por lo que hizo por la Selección” , sostuvo.

El exfutbolista también explicó cómo logró salir a la cancha durante los momentos más difíciles de su vida. “Tenés que dejar lo personal en el vestuario y levantarte. A mí me tocaba ser el capitán de Boca y sabía que la gente estaba esperando de mí que en ese momento sea Tévez” , señaló.

“Era muy difícil. Entraba en el vestuario en el entretiempo, me sacaba todo lo que me tenía que sacar ahí, lloraba si tenía que llorar. Me secaba, me mojaba la cara y entraba de vuelta en el segundo tiempo. Era agotador”, relató.

Para Tévez, la experiencia de Messi durante el Mundial tomó una dimensión todavía mayor después de conocerse el contenido de la carta que publicó el futbolista este miércoles, en la que reveló cuánto le costó disputar aquel torneo sin la presencia y el contacto cotidiano con su padre.

“Cuando perdés a un padre, sentís que te arrancan una parte de vos. Más para los jugadores de fútbol. Ellos nos llevan desde chicos y tienen el sueño compartido de que seamos profesionales y lleguemos a Primera. Sin querer, jugás para él”, explicó.

El exdelantero también contó que la muerte de su padre modificó por completo su vínculo con el fútbol y fue determinante para su retiro. “Cuando murió mi papá, me sacó el placer de jugar a la pelota. Me cansó, lo hice desde muy chico”, afirmó.

“Mi papá fue mi fan número uno. Cuando falleció, me pregunté para qué más. Me retiré a los 37 años, me levanté un día y dije ‘hasta acá’”, agregó Tévez.

El exjugador remarcó que, detrás de cada futbolista, también existe una familia que acompaña el recorrido profesional desde los primeros años. “Jugás para la gente, pero en realidad también jugás para tu familia, que querés que esté siempre con vos”, expresó.

Tévez consideró que el caso de Messi adquiere todavía más valor al analizar todo lo que atravesó durante el Mundial. “En un Mundial y lo que hizo Messi para la Argentina redimensiona lo que hizo en el Mundial”, concluyó.

[AHORA] "Tenía que dejar lo personal en el vestuario": Tévez sabía que lo de Messi "no era una situación simple" durante el Mundial por Jorge, y a él le "tocó muy de cerca" porque su papá estuvo "dos años internado" y tenía que salir a "jugar igual".pic.twitter.com/15SRDdRNeo https://t.co/hU4CDZU2Hz — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 12, 2026

La carta de Messi: el Mundial sin su padre y las dudas sobre seguir jugando al fútbol

En el mensaje que publicó este miércoles, Messi relató que Jorge le había pedido especialmente que disputara el último Mundial y recordó que su estado de salud empeoró poco antes del comienzo del torneo. El futbolista contó que esperaba sus mensajes después de cada partido y que su ausencia le hizo comprender la gravedad de la situación.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió Messi. El capitán argentino también recordó que llegó hasta la final con la esperanza de que su padre pudiera viajar para verlo y que quería ganar el título para llevárselo como regalo. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, expresó.

Tras recordar todo lo que compartieron durante su carrera, Messi admitió que ahora atraviesa una profunda incertidumbre sobre su futuro profesional. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, confesó.