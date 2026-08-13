Alejandro Garnacho recibió una lluvia de críticas tras un posteo de su expareja y tomó una drástica decisión

Eva García contó que debió abandonar la vivienda que compartía con su hijo Enzo y expuso una dura situación familiar que dejó al futbolista en el centro de las críticas.

Alejandro Garnacho decidió eliminar su cuenta de Instagram luego de que su expareja, Eva García, publicara una extensa carta contando que tuvo que mudarse de la casa que compartía con su hijo Enzo. El posteo incluyó claras indirectas hacia el futbolista argentino , quien recibió fuertes críticas por parte de los seguidores de la joven.

La publicación de García estuvo acompañada por una reflexión sobre el momento que atraviesa junto al pequeño. Sin mencionar directamente al jugador, explicó que debieron abandonar el lugar donde habían reconstruido su vida familiar y remarcó que la decisión estuvo relacionada con circunstancias ajenas a su voluntad.

"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas", escribió la joven en el mensaje que compartió con sus seguidores y que generó repercusiones contra el jugador del Aston Villa.

En el mensaje, García aseguró que la situación le provocó un profundo dolor, aunque destacó que su principal prioridad es garantizarle bienestar a Enzo. "Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar", expresó, al remarcar que conseguirá un espacio seguro para su hijo.

La expareja de Garnacho también sostuvo que hizo todo lo posible para evitar la separación de ese hogar y cuestionó las decisiones que terminaron por precipitar la mudanza. "Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros", afirmó.

El mensaje recibió numerosos comentarios y trasladó la discusión al ámbito futbolístico, donde algunos usuarios apuntaron contra Garnacho por la situación expuesta públicamente. En medio de las críticas, el delantero tomó una determinación concreta y eliminó su perfil de Instagram, una de sus principales vías de contacto con sus seguidores.

Alejandro Garnacho tampoco vive un buen presente en lo futbolístico: ni al banco del Aston Villa ante el PSG

La decisión se produjo además en un contexto deportivo adverso para el argentino, quien ni siquiera integró el banco de suplentes del Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa, donde el equipo inglés cayó ante el PSG, situación que profundizó el duro momento deportivo del argentino.

Con su cuenta fuera de circulación, el futbolista dejó de tener exposición directa en una plataforma donde contaba con millones de seguidores. La eliminación del perfil llegó poco después de la publicación de García y fue interpretada en redes como una respuesta ante la repercusión que alcanzó el conflicto familiar.

Redes sociales

En su despedida, García intentó poner el foco en el vínculo con su hijo y en la posibilidad de comenzar nuevamente lejos de aquella vivienda. "Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar", concluyó la expareja del futbolista.