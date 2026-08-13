Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada sufrida en la Copa Argentina La dirigencia del Rojo tomó la decisión luego del 4-0 sufrido contra Atlético Tucumán en Rosario. A la tarde, se llevará adelante una reunión para acordar los términos de la salida. Por Agregar C5N en









Quinteros dejó de ser el DT del Rojo.

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente por decisión de la dirigencia, un día después de la contundente derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina.

La información fue confirmada por el periodista Nicolás Brusco en ESPN. La resolución se tomó con efecto inmediato y a cuatro meses de la finalización del contrato que vinculaba al entrenador con la institución de Avellaneda.

Quinteros había asumido en septiembre del año pasado y dirigió 32 partidos al frente de Independiente. Durante su ciclo consiguió 14 victorias, ocho empates y sufrió 10 derrotas.

Tras la eliminación ante Atlético Tucumán, el entrenador había descartado públicamente la posibilidad de presentar su renuncia. "Ni mi cuerpo técnico ni los jugadores somos responsables de los fracasos de Independiente", afirmó durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Además, Quinteros había remarcado que no tenía pensado dar un paso al costado porque, según explicó, siempre cumplió los contratos que firmó. Sin embargo, la dirigencia resolvió ponerle fin a su ciclo apenas unas horas después.