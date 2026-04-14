Juan Martín Del Potro fue homenajeado en Brasil: le dedicaron un mural en la previa de Roland Garros El tandilense fue destacado en San Pablo, en el marco del torneo de juniors, mientras se acerca el segundo Grand Slam del año: "Estoy muy feliz de formar parte de otra edición". Por + Seguir en







Del Potro, homenajeado en Brasil. Redes sociales

En el marco de una nueva edición del Roland Garros Junior Series by Renault, Juan Martín del Potro recibió un reconocimiento: quedó inmortalizado en un mural exclusivo en San Pablo con el fin de destacar la trayectoria de jóvenes talentos que participaron en el certamen.

"Estoy muy feliz de formar parte de otra edición de la Serie Junior de Roland Garros. Recibir este mural, que conmemora un momento significativo de mi carrera (en los Juegos Olímpicos Río 2016), también muestra parte del legado que pude dejar en el tenis. Es un privilegio volver a ver a Pedro y Pietra", aseguró el tandilense.

El mural fue pintado por la artista local Karol Stefanini. El club no solo muestra a Delpo, sino también a Pedro Chabalgoity y Pietra Rivoli.

Del Potro FFT Al margen del homenaje, Del Potro es embajador del programa estructurado de talleres y mentorías en cancha, un sistema de apoyo integral diseñado para acelerar el crecimiento de los jóvenes talentos. Estos se centran en aspectos clave fuera de la cancha, esenciales para una carrera profesional, incluyendo capacitación para medios como ESPN y orientación en redes sociales.

De esta manera, se prepara a los jugadores para manejar mayor visibilidad, comunicación y la marca personal al más alto nivel. Además, reciben orientación técnica, táctica y mental para afrontar la transición del circuito juvenil al escenario profesional.

El miércoles 15 de abril comienza la fase de grupos, que se disputará hasta el 17. Luego, las semifinales y la final se jugarán el fin de semana del 18 y 19. El ganador del torneo obtendrá una invitación para el Roland-Garros Juniors Tournament 2026 en París, durante el Grand Slam, tanto en la categoría masculina como femenina.