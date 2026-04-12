12 de abril de 2026 Inicio
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El tenis tiene un nuevo N°1: Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y saltó a la cima

El tenista italiano es el nuevo príncipe de Montecarlo tras derrotar al español por 7-6 (5) y 6-3 en 2h 15min de partido para quedarse con el vigesimoséptimo título de su carrera.

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Sinner se quedó con el Master 1000 de Montecarlo y con el puesto n°1 del ranking mundial. 

Sinner se quedó con el Master 1000 de Montecarlo y con el puesto n°1 del ranking mundial. 

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Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo por 7-6 (5) y 6-3, tras 2 horas y 15 minutos de juego, y se convirtió en el nuevo número uno del ranking mundial. El italiano conquistó el vigesimoséptimo título de su carrera al extender su racha de 17 triunfos consecutivos entre Indian Wells, Miami y Mónaco, y se sumó a Djokovic y Nadal como uno de los únicos tres tenistas capaces de ganar cuatro Masters 1000 de manera consecutiva.

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Montecarlo tiene un nuevo príncipe y es nada más y nada menos que el italiano Jannik Sinner que es uno de los únicos tres tenistas que ha ganado cuatro Masters 1000 de manera consecutiva. En la final enfrentó al español Alcaraz durante 2 horas y 15 minutos derrontándolo de forma contundente: 7-6 (5) y 6-3.

En un partido exigente desde el comienzo, Alcaraz arrancó mejor y le quebró el saque a Sinner enseguida, pero el italiano reaccionó rápido: recuperó el quiebre a los 11 minutos y volvió a tomar el control. Tras varios momentos de tensión, se quedó con el primer set por 7-6 (5) en una hora y 14 minutos.

En el segundo set, el murciano intentó dar vuelta la historia y llegó a ponerse arriba, pero la ventaja se le escapó enseguida. Sinner apretó en los puntos clave, pasó de estar 1-3 a colocarse 5-3 y cerró el partido 6-3, logrando un triunfo que lo confirma como el número uno del tenis mundial.

Sinner - Montecarlo

El triunfo en Montecarlo significa mucho para Sinner. Además de convertirse en el N°1 del tenis mundial, le gano por primera vez en su carrera a un líder del ranking en polvo de ladrillo, un reto que tenía pendiente y que conquistó en el Principado. Ahora, junto a Djokovic y Nadal, forma parte del reducido grupo de jugadores que consiguieron ganar cuatro Masters 1000 seguidos, y es el primero en hacerlo con los tres primeros torneos del año desde que el serbio lo lograra en 2015.

En Mónaco, Sinner dejó en el camino al francés Ugo Humbert (6-3 y 6-0), al checo Tomas Machac (6-1, 6-7 y 6-3), al canadiense Felix Auger-Aliassime (6-3 y 6-4) y al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-4), antes de imponerse a Alcaraz en la final. Habiendo obtenido el triunfo ante Alcaraz y con el número uno recuperado, Sinner está listo para conquistar el Roland Garros.

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